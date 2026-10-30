Die Hon Hai Technology Group (Foxconn) stellt auf der HHTD26 drei unverwechselbare Elektrofahrzeugmodelle vor

TAIPEI, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE: 2317) stellte am Freitag ihre Stärken im Bereich Contract Design and Manufacturing Services (CDMS) für Kunden aus der Automobilbranche unter Beweis, indem sie drei neue Referenz-Elektrofahrzeuge vorstellte, die auf noch wenig erschlossene Märkte abzielen und gleichzeitig kostengünstige Optionen sowie flexible Designplattformen bieten.

Zwei auffällige SUVs, das MODEL A+ und das MODEL K+, sowie der Kompakt-Lkw MODEL K erweitern Foxconns Fortschritte im Bereich der Elektromobilität auf die in Japan beliebten Lkws der Kei-Klasse und erhöhen die Zahl der Elektrofahrzeug-Referenzmodelle der Gruppe auf insgesamt 12.

„Die neuen Referenz-Elektrofahrzeuge ergänzen das sich entwickelnde Elektromobilitäts-Ökosystem von Foxconn, das die Markteinführungszeit, die Kostenrealisierung und die Technologieeinführung für unsere Kunden und Partner beschleunigt", sagte Jun Seki, Chief Strategy Officer für Elektrofahrzeuge bei Foxconn.

Alle drei neuen Modelle wurden auf dem „Hon Hai Tech Day 2026" (HHTD26) vorgestellt, der jährlichen Flaggschiff-Technologiekonferenz des weltweit größten Elektronikherstellers und der Weltpremierenbühne für die B2B-Elektrofahrzeuge des Konzerns. Auf der Ausstellungsfläche in Taipeh umfasste das Elektromobilitäts-Ökosystem von Foxconn Vorführungen von „Full-Stack"-Batterieentwicklungen aus taiwanesischer Fertigung – von den Materialien über Zellen und Akkupacks bis hin zum BMS; E/E-Architektur sowie Antriebsstränge für E2W und E3W.

Unter den ausgestellten Elektrofahrzeugen bot ein rechtsgesteuertes MODELL B den Besuchern die Gelegenheit, das Ergebnis der Zusammenarbeit im Rahmen von CDMS zu begutachten, während auf der Bühne Vertreter von Honda R&D und Mitsubishi Electric Mobility in separaten Vorträgen ihre Entwicklungen im Bereich Elektromobilität gemeinsam mit Foxconn erörterten.