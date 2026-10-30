„Tianji Weather Foundation Model" von Envision gewinnt „AI Weather Quest"-Wettbewerb des ECMWF und setzt neuen globalen Maßstab für naturwissenschaftlich-basierte KI-Vorhersagen

SHANGHAI, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Envision, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grüner Technologien, gab heute bekannt, dass sein unabhängig entwickeltes Weather Foundation Model Envision Tianji in der neuesten Ausgabe der AI Weather Quest, einem vom European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) organisierten KI-Wettervorhersage-Wettbewerb, den ersten Platz insgesamt belegt hat. Tianji übertraf fast 20 Top-Teams weltweit und belegte in allen bewerteten Kategorien den ersten Platz, unter anderem bei der variablen Durchschnittstemperatur in Bodennähe, dem mittleren Luftdruck auf Meereshöhe und der Niederschlagsmenge für den 19- bis 25-tägigen Vorhersagezeitraum.

Der AI Weather Quest evaluiert Modelle durch kontinuierliche Echtzeitvorhersage und -verifizierung und bewertet deren nachhaltige Leistungsfähigkeit unter verschiedenen Wetterbedingungen. Über den 15-tägigen mittelfristigen Vorhersagehorizont hinaus konzentriert sich der Wettbewerb auf Wahrscheinlichkeitsvorhersagen der wöchentlichen Durchschnittstemperatur und des mittleren Luftdrucks auf Meereshöhe sowie der wöchentlichen Niederschlagsmenge für die Tage 19–25. Temperatur und Niederschlag werden über überwiegend landbedeckte Rasterzellen ausgewertet, während der mittlere Meeresspiegeldruck global bewertet wird, wobei die Fähigkeit betont wird, wöchentliche Bedingungen und deren Unsicherheit mehrere Wochen im Voraus vorherzusagen. Die Teams reichen wöchentlich Wettervorhersagen ein, die von den Organisatoren mit den tatsächlichen Wetterdaten abgeglichen und anschließend in der Rangliste öffentlich aktualisiert werden.

Dieser Sieg folgt auf eine Reihe von Spitzenleistungen für Tianji, darunter eine Spitzenplatzierung bei der globalen WeatherBench 2-Bewertung, auf Augenhöhe mit dem Google WeatherNext2-Modell, und der erste Platz insgesamt im Bereich der deterministischen Vorhersagen des AI Weather Forecast Model Demonstration Program, das vom chinesischen National Meteorological Center organisiert wurde. Tianji hat seinen Wert auch im Bereich der Energieanwendungen unter Beweis gestellt und den ersten Platz im KI-Lastprognosewettbewerb von State Grid sowie im Geschäftswettbewerb von China Southern Power Grid gewonnen. Mit diesem jüngsten Ergebnis hat Envision erneut unter Beweis gestellt, dass Tianji das gesamte Spektrum von kurzfristigen Prognosen bis hin zu Vorhersagen für Zeiträume von mehreren Wochen abdeckt (sogenannte subseasonale Prognosen).

„Subseasonale Prognosen – zwei Wochen bis zwei Monate im Voraus – gehören zu den größten Herausforderungen in der Meteorologie", sagte Robert Zheng, Leiter des Tianji Weather Foundation Model bei Envision. „Je länger der Zeithorizont, desto größer die Unsicherheit bei atmosphärischen Veränderungen und desto höher die Anforderungen an die Fähigkeit eines Modells, sich entwickelnde Wettertrends zu erkennen. Aufbauend auf Envisions jahrelanger praktischer Erfahrung im Bereich neuer Energien haben wir das weltweit erste physikbasierte KI-Wettermodell entwickelt, das hochauflösende räumliche und zeitliche Daten im Petabyte-Bereich und ein dreidimensionales Datennetzwerk aus Weltraum, Luft und Boden nutzt, um zuverlässige Vorhersagen über den gesamten Zeitraum hinweg zu liefern."

Dank leistungsstarker Computertechnologie liefert Tianji schnelle Kurzfrist- und globale Vorhersagen mit deutlich verbesserter Genauigkeit für Windgeschwindigkeit und Sonneneinstrahlung in wichtigen Regionen. Es deckt den gesamten Zeitraum von minutengenauen Vorhersagen bis hin zur subseasonalen Trendanalyse ab und bietet so umfassende meteorologische Informationen für die Echtzeitüberwachung und die langfristige Planung.

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