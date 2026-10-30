Unzureichende Schutzvorkehrungen bei der Kreditvergabe

Die Auswertung offenbart ein eklatantes Ungleichgewicht: Die positive Versicherungsdeckung beträgt im Durchschnitt 75,4 % für das eigene Geschäft der Banken, aber nur 23,1 % für die von ihnen finanzierten Unternehmen und Projekte. Gerade dort, wo die Banken mit ihren Finanzierungen Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft nehmen können, bleiben ihre Nachhaltigkeitszusagen besonders schwach ausgeprägt.

BANGKOK, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Sieben große pakistanische Geschäftsbanken erzielen bei der Bewertung ihrer Klimaschutzrichtlinien im Durchschnitt lediglich 1,12 von 10 Punkten und beim Schutz der Biodiversität nur 1,69 Punkte. Dies verdeutlicht die erhebliche Kluft zwischen den Nachhaltigkeitsverpflichtungen der Banken und den öffentlich dokumentierten Schutzvorkehrungen für ihre Finanzierungsaktivitäten. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Vergleichsstudie von Fair Finance Pakistan, die am 13. Oktober 2026 veröffentlicht wurde.

Die Studie wurde unter Anwendung der Methodik von Fair Finance Guide International und unter der Leitung von Dr. Abid Aman Burki durchgeführt und bewertet die Allied Bank, HBL, MCB, Meezan Bank, National Bank of Pakistan, Standard Chartered Pakistan und UBL. Keine Bank erreicht 42 % der maximalen Gesamtpunktzahl.

MCB und die National Bank of Pakistan erhalten in puncto Biodiversität null Punkte. UBL erzielt 0,94 Punkte, HBL und Meezan jeweils 1,25 Punkte. Standard Chartered Pakistan erzielt 5,31 Punkte und die Allied Bank 3,05 Punkte, was zeigt, dass auf dem pakistanischen Markt stärkere Verpflichtungen möglich sind.

„Banken fordern von Kreditnehmern Rechenschaftspflicht. Ihre Gremien müssen diese Disziplin auch auf die ökologischen und sozialen Folgen der Finanzierung anwenden", sagte Asim Jaffry, Country Program Lead, von Fair Finance Pakistan. „Eine Nachhaltigkeitserklärung kann die Kreditsicherheitsvorkehrungen nicht ersetzen. Die Gemeinden brauchen saubere Luft, geschützte Ökosysteme und durchsetzbare Kundenanforderungen. Anleger benötigen Nachweise darüber, dass die Bankrichtlinien den Geldfluss aus der Bilanz regeln."

Pakistans NDC 3.0 legt eine nationale Klimaagenda fest, deren Umsetzung von der Finanzierung abhängt. Diese Kennzahlen bieten jedoch kaum Gewähr dafür, dass die Bankenfinanzierung diese Vorgabe konsequent unterstützt. Internationale Verpflichtungen zum Schutz der biologischen Vielfalt verpflichten die Regierungen außerdem dazu, sicherzustellen, dass große Unternehmen und Finanzinstitute ihre Risiken, Abhängigkeiten und Auswirkungen auf die Natur bewerten und offenlegen.

Die Ergebnisse beziehen sich auf öffentlich bekanntgegebene Richtlinien; sie beziffern nicht die Umweltschäden durch einzelne Kredite. Sie decken Schwächen in den Standards auf, anhand derer Banken zur Rechenschaft gezogen werden können.

Der Klimarisikorahmen der pakistanischen Zentralbank vom Dezember 2025 sah vor, dass bis September 2026 vom Vorstand genehmigte Umsetzungspläne vorliegen und die vollständige Einhaltung bis Juni 2029 erfolgen sollte.

Fair Finance Pakistan fordert die Bankvorstände auf, Meilensteine der Umsetzung zu veröffentlichen, die Schutzmaßnahmen für Biodiversität und Umweltverschmutzung zu verstärken und die finanzierten Emissionen sowie die Anforderungen der Kunden an den Übergang offenzulegen. Es fordert Aufsichtsbehörden, internationale Investoren und Korrespondenzbanken auf, nachweisbare Fortschritte zu verlangen.

„Die Bewährungsprobe besteht darin, ob strengere Richtlinien die Finanzierungsentscheidungen verändern und die Banken öffentlich für die Umsetzung verantwortlich machen, und zwar anhand klarer, überprüfbarer Fristen", sagte Huma Iqbal, Policy Analyst bei Fair Finance Pakistan.

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