🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Foxconns „Ecosystem Enabling Token Factory" für KI im Rampenlicht des Hon Hai Tech Day 2026

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare
    • Die jährliche Flaggschiff-Technologiekonferenz findet zum siebten Mal statt und würdigt Technologiepartnerschaften
    • Eine Rekordzahl von 321 Exponaten veranschaulicht vertikale Integration und Präzisionsfertigung
    • Eine 20 Meter lange Wand präsentiert Komponenten bis hin zur Systemintegration der KI-Infrastruktur der nächsten Generation
    • Die umfassendste gebündelte Intelligenz versammelt auf dem HHTD26

    TAIPEI, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE: 2317), der weltweit größte Elektronikhersteller und Anbieter von KI-Servern, bekräftigte am Freitag ihre branchenführende Position bei „Token Factory"-Lösungen durch einen beispiellosen Einblick in Komponenten und Systemtechnologien, die die KI-Infrastruktur der nächsten Generation ermöglichen, und indem sie erstmals ihre traditionsreichen Partnerschaften in den Mittelpunkt rückte.

    Auf dem 7. jährlichen Hon Hai Tech Day 2026 (HHTD26) stellte Foxconn die weltweit führenden Stärken in den Bereichen vertikale Integration und Präzisionsfertigung vor, die seiner Arbeit an der NVIDIA Vera Rubin-Plattform zugrunde liegen – von der vollständigen Integration von KI-Supercomputersystemen auf Rack-Ebene bis hin zu Fertigungstechnologien für Komponenten im Submikrometerbereich.

    Mit zwei Premieren präsentierte Foxconn den NVIDIA DSX POD, ein standardisiertes, werkseitig gefertigtes Referenzdesign, das es Partnern ermöglicht, die KI-Infrastruktur im Rack-Maßstab von NVIDIA Vera Rubin in modulare Container vorzuinstallieren, vor dem Versand kritische Validierungen durchzuführen und die Einheiten nach der Auslieferung an die vorbereitete Infrastruktur vor Ort anzuschließen. Dieser stand im Mittelpunkt der Veranstaltung und zog die Besucher in seinen Bann, während ein Kundenbereich mit Fotos wichtiger Momente und Zeitachsen zu technologischen Meilensteinen den Partnerschaften hinter den Kulissen Tribut zollte, die die Fantasie der Technologiebranche beflügelt haben.

    „Foxconn wandelt sich zu einem Dienstleister für Technologie-Fertigungsplattformen", sagte Foxconn-Chairman Young Liu. „Vom Test bis zum fertigen Produkt – unsere vertikale Integration und Präzisionsfertigung machen das Unmögliche möglich. Wir bauen diese Stärke in verschiedenen Ökosystemen auf, von intelligenter Unterhaltungselektronik über KI und Elektrofahrzeuge bis hin zur Raumfahrt und Robotik."

    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Foxconns „Ecosystem Enabling Token Factory" für KI im Rampenlicht des Hon Hai Tech Day 2026 Die jährliche Flaggschiff-Technologiekonferenz findet zum siebten Mal statt und würdigt TechnologiepartnerschaftenEine Rekordzahl von 321 Exponaten veranschaulicht vertikale Integration und PräzisionsfertigungEine 20 Meter lange Wand präsentiert …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     