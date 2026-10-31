Foxconns „Ecosystem Enabling Token Factory" für KI im Rampenlicht des Hon Hai Tech Day 2026

TAIPEI, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE: 2317), der weltweit größte Elektronikhersteller und Anbieter von KI-Servern, bekräftigte am Freitag ihre branchenführende Position bei „Token Factory"-Lösungen durch einen beispiellosen Einblick in Komponenten und Systemtechnologien, die die KI-Infrastruktur der nächsten Generation ermöglichen, und indem sie erstmals ihre traditionsreichen Partnerschaften in den Mittelpunkt rückte.

Auf dem 7. jährlichen Hon Hai Tech Day 2026 (HHTD26) stellte Foxconn die weltweit führenden Stärken in den Bereichen vertikale Integration und Präzisionsfertigung vor, die seiner Arbeit an der NVIDIA Vera Rubin-Plattform zugrunde liegen – von der vollständigen Integration von KI-Supercomputersystemen auf Rack-Ebene bis hin zu Fertigungstechnologien für Komponenten im Submikrometerbereich.

Mit zwei Premieren präsentierte Foxconn den NVIDIA DSX POD, ein standardisiertes, werkseitig gefertigtes Referenzdesign, das es Partnern ermöglicht, die KI-Infrastruktur im Rack-Maßstab von NVIDIA Vera Rubin in modulare Container vorzuinstallieren, vor dem Versand kritische Validierungen durchzuführen und die Einheiten nach der Auslieferung an die vorbereitete Infrastruktur vor Ort anzuschließen. Dieser stand im Mittelpunkt der Veranstaltung und zog die Besucher in seinen Bann, während ein Kundenbereich mit Fotos wichtiger Momente und Zeitachsen zu technologischen Meilensteinen den Partnerschaften hinter den Kulissen Tribut zollte, die die Fantasie der Technologiebranche beflügelt haben.

„Foxconn wandelt sich zu einem Dienstleister für Technologie-Fertigungsplattformen", sagte Foxconn-Chairman Young Liu. „Vom Test bis zum fertigen Produkt – unsere vertikale Integration und Präzisionsfertigung machen das Unmögliche möglich. Wir bauen diese Stärke in verschiedenen Ökosystemen auf, von intelligenter Unterhaltungselektronik über KI und Elektrofahrzeuge bis hin zur Raumfahrt und Robotik."