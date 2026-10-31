Das 11. Globale Mazu-Kulturforum wird am 31. Oktober in Putian, Südostchina, eröffnet

BEIJING, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das 11. Globale Mazu-Kulturforum findet vom 31. Oktober bis zum 2. November in Putian in der südostchinesischen Provinz Fujian statt. Es umfasst ein Hauptforum, zehn Themenforen und Begleitveranstaltungen an 13 weiteren Veranstaltungsorten. Die Gäste aus dem Ausland kommen aus 47 Ländern und Regionen.

Auf dem Forum wird die Version 2.0 des „Mass Conservation Ocean Model" (MaCOM) vorgestellt, das von China eigenständig entwickelt und weltweit als Open-Source-Software zur Verfügung gestellt wurde. Außerdem findet eine Zeremonie zur Übergabe eines integrierten intelligenten Terminals für Chinas meteorologische Frühwarnlösung „MAZU" an Sri Lanka statt, und es werden die ersten Mazu-Stipendien zur Förderung der Ausbildung von Meteorologen weltweit verliehen.

Nach Angaben der chinesischen Wetterbehörden wurde die MAZU-Frühwarnlösung bis Oktober 2026 in acht Ländern, darunter Pakistan, Äthiopien und die Salomonen, eingesetzt, wobei mehr als 50 weitere Länder über eine Cloud-Plattform darauf zugreifen.

Ein Unterforum in São Paulo, Brasilien, zur Mazu-Kultur und zum chinesisch-brasilianischen Kulturaustausch wird die gesetzgeberischen Ergebnisse der Stadt zum Mazu-Tag vorstellen und eine Initiative zum akademischen Austausch über die Mazu-Kultur und die maritime Zivilisation veröffentlichen.

Thematische Foren befassen sich mit der maritimen Wirtschaft, dem Umweltschutz und der Frauenförderung. Zu den geplanten Veröffentlichungen gehören ein Bericht aus dem Jahr 2026 über Chinas maritime Kultur sowie ein Weißbuch zur grünen, hochwertigen Inselentwicklung. Die Foren zielen zudem darauf ab, ein Rahmenabkommen zum Schutz und zur Wiederherstellung von Mangrovenwäldern sowie die Einrichtung eines Mazu-Schutzfonds voranzutreiben.

Das parallel zum Forum stattfindende 28. Meizhou-Mazu-Kultur- und Tourismusfestival wird seine Eröffnungszeremonie erstmals weltweit live übertragen und dabei Mazu-Opferrituale präsentieren, die zum nationalen immateriellen Kulturerbe gehören. Das Original-Tanzdrama „Mazu" wird zudem in Putian seine Weltpremiere feiern.

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