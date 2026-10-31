Ondo Intelligent Portfolios erweitert sein Angebot um Solana

GREENWICH, Connecticut, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Ondo Intelligent Portfolios, professionell zusammengestellte Anlageportfolios, die jeweils als einzelner Onchain-Token bereitgestellt werden, sind jetzt auf Solana verfügbar. Alle sieben Portfolios sind jetzt für berechtigte Anleger (außerhalb der USA) über führende Solana-Wallets und -Apps verfügbar.

Nachdem in den ersten vier Wochen ein Total Value Locked (TVL) von mehr als 40 Millionen US-Dollar erreicht wurde, sind nun alle sieben Ondo Intelligent Portfolios für berechtigte Anleger über Solana‑Wallets und -Apps verfügbar.

Ondo Intelligent Portfolios demokratisieren den Zugang zu professionell zusammengestellten Anlagestrategien und stellen diese Onchain für nahezu jeden berechtigten Anleger mit Internetanschluss und einer Wallet bereit. Seit ihrer Einführung haben die Portfolios auf Ethereum und der BNB Chain zusammen einen gebundenen Gesamtwert (TVL) von mehr als 40 Millionen US-Dollar erreicht und gehören damit zu den größten tokenisierten Portfolioprodukten im Onchain-Bereich. Mit der Erweiterung auf Solana sind Ondo Intelligent Portfolios nun auch in einem Netzwerk verfügbar, in dem Ondo mit tokenisierten Vermögenswerten bereits einen TVL von mehr als 500 Millionen US-Dollar erreicht hat.

Derzeit sind sieben Portfolios verfügbar, die Ertrags-, Wachstums- und Themenstrategien abdecken. Weitere sind geplant:

BLKHIon: Ondo High Income Powered by BlackRock

BLKGRWon: Ondo High Growth Powered by BlackRock

BLKDIGon: Ondo Diversified Growth Powered by BlackRock

MAG7Xon: Ondo Magnificent 7 and Crypto Portfolio

BRAINon: Ondo AI Leaders Portfolio

YLD5on: Ondo 5 Targeted Income TR Portfolio

YLD8on: Ondo 8 Targeted Income TR Portfolio

Drei der sieben Portfolios basieren auf Portfoliostrategien, die von BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter, für Ondo entwickelt wurden. Bei den verbleibenden vier handelt es sich um von Ondo entwickelte Onchain-Portfolios, die auf einigen der meistbeachteten Themen des Marktes basieren, von Big Tech und künstlicher Intelligenz bis hin zu gezielten Ertragsstrategien.