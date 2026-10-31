Bei Bayer und MustGrow wird es konkreter. Bei CTS Eventim wird es spannend!
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Steht CTS Eventim vor unruhigen Zeiten? Ein aktivistischer US-Investor macht Druck. Dies dürfte Gründer und Großaktionär Klaus-Peter Schulenberg nicht gefallen. Der Unternehmer gilt …
Foto: esg-aktien.de
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Steht CTS Eventim vor unruhigen Zeiten? Ein aktivistischer US-Investor macht Druck. Dies dürfte Gründer und Großaktionär Klaus-Peter Schulenberg nicht gefallen. Der Unternehmer gilt als eigenwillig und wenig kompromissbereit. Der Aktie könnte es auf die Sprünge helfen. Vor einem Kurssprung könnte auch MustGrow stehen. Analysten sehen jedenfalls großes Kurspotenzial. Das Unternehmen profitiert von einer Partnerschaft mit Bayer. Gemeinsam hat man zuletzt sogar einen Webcast gemacht. Auch bei Bayer selbst gab es zuletzt positive News. Unter anderem haben die Leverkusener in China eine wichtige Zulassung erhalten.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte