Bei Bayer und MustGrow wird es konkreter. Bei CTS Eventim wird es spannend!

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Steht CTS Eventim vor unruhigen Zeiten? Ein aktivistischer US-Investor macht Druck. Dies dürfte Gründer und Großaktionär Klaus-Peter Schulenberg nicht gefallen. Der Unternehmer gilt …



