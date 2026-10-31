Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 44/26
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Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 44/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, US 30, US Tech 100, Eurozone 50, CH 20, AT 20, HK 50.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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DAXTecDAXUS 30US Tech 100Eurozone 50CH 20AT 20HK 50
Bayer
Performance KW 44/26: +13,96 %
Performance KW 44/26: +13,96 %
DAX Top 1
Deutsche Bank
Performance KW 44/26: +7,17 %
Performance KW 44/26: +7,17 %
DAX Top 2
adidas
Performance KW 44/26: +6,60 %
Performance KW 44/26: +6,60 %
DAX Top 3
Fresenius
Performance KW 44/26: +5,30 %
Performance KW 44/26: +5,30 %
DAX Top 4
Commerzbank
Performance KW 44/26: +5,10 %
Performance KW 44/26: +5,10 %
DAX Top 5
SAP
Performance KW 44/26: -1,36 %
Performance KW 44/26: -1,36 %
DAX Flop 1
GEA Group
Performance KW 44/26: -1,53 %
Performance KW 44/26: -1,53 %
DAX Flop 2
Mercedes-Benz Group
Performance KW 44/26: -1,60 %
Performance KW 44/26: -1,60 %
DAX Flop 3
Vonovia
Performance KW 44/26: -3,00 %
Performance KW 44/26: -3,00 %
DAX Flop 4
Symrise
Performance KW 44/26: -9,16 %
Performance KW 44/26: -9,16 %
DAX Flop 5
AIXTRON
Performance KW 44/26: +8,84 %
Performance KW 44/26: +8,84 %
TecDAX Top 1
OHB
Performance KW 44/26: +7,02 %
Performance KW 44/26: +7,02 %
TecDAX Top 2
PVA TePla
Performance KW 44/26: +6,22 %
Performance KW 44/26: +6,22 %
TecDAX Top 3
Sartorius Vz.
Performance KW 44/26: +3,11 %
Performance KW 44/26: +3,11 %
TecDAX Top 4
Siemens Healthineers
Performance KW 44/26: +3,11 %
Performance KW 44/26: +3,11 %
TecDAX Top 5
SILTRONIC AG
Performance KW 44/26: -2,30 %
Performance KW 44/26: -2,30 %
TecDAX Flop 1
Elmos Semiconductor
Performance KW 44/26: -2,42 %
Performance KW 44/26: -2,42 %
TecDAX Flop 2
Bechtle
Performance KW 44/26: -4,45 %
Performance KW 44/26: -4,45 %
TecDAX Flop 3
SMA Solar Technology
Performance KW 44/26: -7,48 %
Performance KW 44/26: -7,48 %
TecDAX Flop 4
Ottobock
Performance KW 44/26: -7,76 %
Performance KW 44/26: -7,76 %
TecDAX Flop 5
Amgen
Performance KW 44/26: +4,79 %
Performance KW 44/26: +4,79 %
US 30 Top 1
McDonald's
Performance KW 44/26: +3,89 %
Performance KW 44/26: +3,89 %
US 30 Top 2
The Home Depot
Performance KW 44/26: +3,45 %
Performance KW 44/26: +3,45 %
US 30 Top 3
Nike (B)
Performance KW 44/26: +3,42 %
Performance KW 44/26: +3,42 %
US 30 Top 4
NVIDIA
Performance KW 44/26: -3,96 %
Performance KW 44/26: -3,96 %
US 30 Top 5
Salesforce
Performance KW 44/26: -7,50 %
Performance KW 44/26: -7,50 %
US 30 Flop 1
Boeing
Performance KW 44/26: -8,88 %
Performance KW 44/26: -8,88 %
US 30 Flop 2
Caterpillar
Performance KW 44/26: -9,14 %
Performance KW 44/26: -9,14 %
US 30 Flop 3
Moderna
Performance KW 44/26: +18,33 %
Performance KW 44/26: +18,33 %
US Tech 100 Top 1
Ferrovial
Performance KW 44/26: +14,71 %
Performance KW 44/26: +14,71 %
US Tech 100 Top 2
Regeneron Pharmaceuticals
Performance KW 44/26: +14,23 %
Performance KW 44/26: +14,23 %
US Tech 100 Top 3
Lumentum Holdings
Performance KW 44/26: +9,71 %
Performance KW 44/26: +9,71 %
US Tech 100 Top 4
NXP Semiconductors
Performance KW 44/26: +8,47 %
Performance KW 44/26: +8,47 %
US Tech 100 Top 5
Datadog Registered (A)
Performance KW 44/26: -13,36 %
Performance KW 44/26: -13,36 %
US Tech 100 Flop 1
Marvell Technology
Performance KW 44/26: -13,92 %
Performance KW 44/26: -13,92 %
US Tech 100 Flop 2
Fortinet
Performance KW 44/26: -24,88 %
Performance KW 44/26: -24,88 %
US Tech 100 Flop 3
Intel
Performance KW 44/26: -25,09 %
Performance KW 44/26: -25,09 %
US Tech 100 Flop 4
Alnylam Pharmaceuticals
Performance KW 44/26: -26,61 %
Performance KW 44/26: -26,61 %
US Tech 100 Flop 5
Bayer
Performance KW 44/26: +13,96 %
Performance KW 44/26: +13,96 %
Eurozone 50 Top 1
Deutsche Bank
Performance KW 44/26: +7,17 %
Performance KW 44/26: +7,17 %
Eurozone 50 Top 2
adidas
Performance KW 44/26: +6,60 %
Performance KW 44/26: +6,60 %
Eurozone 50 Top 3
Nokia
Performance KW 44/26: +6,17 %
Performance KW 44/26: +6,17 %
Eurozone 50 Top 4
ASML Holding
Performance KW 44/26: +5,94 %
Performance KW 44/26: +5,94 %
Eurozone 50 Top 5
SAFRAN
Performance KW 44/26: -4,75 %
Performance KW 44/26: -4,75 %
Eurozone 50 Flop 1
BBVA
Performance KW 44/26: -5,48 %
Performance KW 44/26: -5,48 %
Eurozone 50 Flop 2
Anheuser-Busch InBev
Performance KW 44/26: -6,75 %
Performance KW 44/26: -6,75 %
Eurozone 50 Flop 3
Banco Santander
Performance KW 44/26: -12,56 %
Performance KW 44/26: -12,56 %
Eurozone 50 Flop 4
Adyen Parts Sociales
Performance KW 44/26: -15,63 %
Performance KW 44/26: -15,63 %
Eurozone 50 Flop 5
Sandoz Group
Performance KW 44/26: +5,29 %
Performance KW 44/26: +5,29 %
CH 20 Top 1
Novartis
Performance KW 44/26: +4,37 %
Performance KW 44/26: +4,37 %
CH 20 Top 2
Amrize
Performance KW 44/26: +4,35 %
Performance KW 44/26: +4,35 %
CH 20 Top 3
CIE Financiere Richemont
Performance KW 44/26: -3,49 %
Performance KW 44/26: -3,49 %
CH 20 Top 4
Logitech International
Performance KW 44/26: -15,17 %
Performance KW 44/26: -15,17 %
CH 20 Top 5
Palfinger
Performance KW 44/26: +5,53 %
Performance KW 44/26: +5,53 %
AT 20 Top 1
DO & CO
Performance KW 44/26: +5,52 %
Performance KW 44/26: +5,52 %
AT 20 Top 2
Andritz
Performance KW 44/26: +4,68 %
Performance KW 44/26: +4,68 %
AT 20 Top 3
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 44/26: -3,03 %
Performance KW 44/26: -3,03 %
AT 20 Top 4
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 44/26: -6,01 %
Performance KW 44/26: -6,01 %
AT 20 Top 5
PetroChina (H)
Performance KW 44/26: +11,99 %
Performance KW 44/26: +11,99 %
HK 50 Top 1
Wharf Real Estate Investment Company
Performance KW 44/26: +8,33 %
Performance KW 44/26: +8,33 %
HK 50 Top 2
Industrial and Commercial Bank of China (H)
Performance KW 44/26: +7,98 %
Performance KW 44/26: +7,98 %
HK 50 Top 3
China Shenhua Energy Company (H)
Performance KW 44/26: +7,63 %
Performance KW 44/26: +7,63 %
HK 50 Top 4
Link Real Estate Investment Trust
Performance KW 44/26: +7,12 %
Performance KW 44/26: +7,12 %
HK 50 Top 5
BeOne Medicines
Performance KW 44/26: -9,98 %
Performance KW 44/26: -9,98 %
HK 50 Flop 1
Lenovo Group
Performance KW 44/26: -10,06 %
Performance KW 44/26: -10,06 %
HK 50 Flop 2
Hua Hong Semiconductor
Performance KW 44/26: -11,33 %
Performance KW 44/26: -11,33 %
HK 50 Flop 3
Alibaba Group Holding
Performance KW 44/26: -13,44 %
Performance KW 44/26: -13,44 %
HK 50 Flop 4
Innovent Biologics
Performance KW 44/26: -13,91 %
Performance KW 44/26: -13,91 %
HK 50 Flop 5
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