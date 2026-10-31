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    Almonty Industries unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick

    Die Aktie verliert an Kraft

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    Die Almonty Industries-Aktie verlor in dieser Woche 2,2 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Skepsis – gleichzeitig sehen erste Anleger den Rücksetzer bereits als Chance.

    Die Aktie verliert an Kraft - Almonty Industries unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick
    Foto: 197953527

    Bei Almonty Industries trafen diese Woche Rohstoffhoffnungen auf wachsende Ungeduld. Die Aktie verlor 2,2 Prozent; auf wallstreetONLINE wurden 90 relevante Beiträge von 38 Nutzern an drei Tagen erfasst. Im Mittelpunkt stand die Frage, wann aus den Erwartungen an das Wolframprojekt Sangdong belastbare Liefermengen und Einnahmen werden – und ob das Management darüber ausreichend konkret informiert.

    Sangdong: Fortschritt oder zu wenig Verbindlichkeit?

    Die gewichtigste Kritik richtet sich nicht gegen die langfristige Wolframstory, sondern gegen deren Umsetzung. Mehrere Beiträge bemängeln aus ihrer Sicht unpräzise Aussagen zum Produktionshochlauf. Gefragt wird nach dem Rhythmus künftiger Lieferungen, dem Zeitpunkt erster Zahlungszuflüsse und den aktuellen Förderkosten. Auch für die nächste Ausbaustufe wünschen sich Diskussionsteilnehmer nachvollziehbare Angaben zu Investitionen, Installation und Betriebsbeginn.

    Eine im Forum verlinkte Unternehmenspräsentation wird als Hinweis auf eine erste Erzlieferung aus Sangdong angeführt. Ob damit bereits ein verlässlicher kommerzieller Betrieb näher rückt, bleibt unter den Diskutierenden umstritten. Die Angaben aus der Präsentation sind hier nicht unabhängig bestätigt. Gerade die Lücke zwischen gemeldetem Fortschritt und noch offenen wirtschaftlichen Kennzahlen prägt die Skepsis.

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    Andere halten dagegen: Ohne neue operative Daten könne auch zusätzliche Kommunikation den Kurs kaum nachhaltig stützen. Sie setzen auf den im Forum erwarteten nächsten Quartalsbericht. Positiv wird außerdem die nach Einschätzung einzelner Teilnehmer ausreichende Finanzierung hervorgehoben. Ein geprüfter Nachweis, dass sämtliche Ausbauvorhaben finanziell gedeckt sind, liegt in den bereitgestellten Informationen allerdings nicht vor.

    Wolframnachfrage: mehr als eine KI-Wette

    Auf der Nachfrageseite entzündet sich ein zweiter Streit. Einige Teilnehmer vermuten, dass Zweifel am weiteren KI-Wachstum auch die Erwartungen an Wolfram belasten könnten. Ihre Überlegung: Schwächere Investitionen in Chips und Rechenzentren würden die Wachstumsfantasie bei kritischen Rohstoffen dämpfen. Ein solcher Zusammenhang ist durch die vorliegenden Daten nicht belegt.

    Die Gegenposition verweist auf einen breiteren Absatzmarkt. In mehreren Beiträgen werden Hartmetallwerkzeuge, industrielle Anwendungen und Rüstung als aus Sicht der Community tragende Nachfragequellen genannt. Damit, so das Argument, hänge Wolfram nicht allein am KI-Boom. Zugleich formulieren auch grundsätzlich optimistische Stimmen eine entscheidende Einschränkung: Almonty müsse ausreichend Material tatsächlich verkaufen, um von einem günstigen Preisumfeld zu profitieren.

    In der kommenden Woche stehen deshalb mögliche belastbare Angaben zu Liefermengen, Kosten und Zahlungseingängen im Fokus. Ein bestätigter Veröffentlichungstermin ist nicht genannt; der erwartete Quartalsbericht bleibt ein Bezugspunkt der Community. Für den Kurs markieren das Wochentief bei 8,435 US-Dollar die Unterstützung und das Wochenhoch bei 9,76 US-Dollar den Widerstand. Das zuletzt einfache relative Handelsvolumen liefert bislang keinen Hinweis auf überdurchschnittliche Handelsaktivität.

    Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -2,2 %
    Wochenhoch / Wochentief 9,76$ / 8,435$
    KGV (Vorjahr) -20,62
    Marktkapitalisierung 2,26 Mrd.USD

    Stand: 31.10.2026, 08:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 9,76$ und das Wochentief bei 8,435$ die zunächst wichtigsten Marken.

    Almonty Industries

    -5,12 %
    -0,43 %
    -33,28 %
    -17,30 %
    +26,61 %
    +798,04 %
    +443,44 %
    +658,45 %
    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8
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