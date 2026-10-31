Stillstand bei Borussia Dortmund: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung

Die optimistische Lesart: Werden geliehene Aktien knapp und verteuert sich ihre Ausleihe, könnte das Leerverkäufer zum Rückkauf bewegen. Mehrere Beiträge greifen diese Überlegung auf. Als Anhaltspunkte dienen im Forum genannte, teils stark schwankende Gebühren verschiedener Anbieter. Auch frühere Phasen mit Rückkäufen und gleichzeitig steigenden Kursen werden angeführt. Die genannten Gebührensätze und Positionsgrößen sind jedoch nicht unabhängig bestätigt; ein ursächlicher Zusammenhang mit der Kursentwicklung ist damit nicht belegt.

Sportlicher Gipfel, Streit um Leerverkäufe: Die Borussia Dortmund-Aktie gewann auf Wochensicht 1,0 Prozent, während im wallstreetONLINE-Forum intensiv über mögliche Kurstreiber gerungen wurde. Im Mittelpunkt standen angeblich stark gestiegene Aktienleihgebühren und die Frage, ob daraus Kaufdruck entstehen könnte. Das bevorstehende Spitzenspiel gegen Bayern lieferte zusätzlichen Gesprächsstoff.

Eine zusätzliche Erklärung der Befürworter lautet, dass institutionelle Anleger verliehene Aktien vor einer Hauptversammlung zurückfordern könnten, um Stimmrechte auszuüben. Dadurch würde das Angebot an Leihaktien sinken. Das ist eine plausible Überlegung, für die konkrete Situation beim BVB aber eine unbestätigte Vermutung. Gleiches gilt für die Annahme umfangreicher weiterer Shortpositionen unterhalb der Meldeschwellen.

Die Gegenseite setzt beim entscheidenden Schwachpunkt an: Hohe Gebühren allein beweisen weder eine große offene Shortposition noch unmittelbar bevorstehende Eindeckungen. Wiederholt wird darauf verwiesen, dass der erwartete Kursschub bislang ausbleibe. Auch zeitgleiche Rückkäufe und Kursgewinne in früheren Jahren reichen nicht aus, um andere Einflussfaktoren auszuschließen. Die geprüften Handelsdaten liefern keinen Hinweis auf außergewöhnliche Aktivität: Das relative Volumen der letzten Handelstage lag beim 1,0-Fachen des Wochenschnitts.

Sportlich fällt die Abwägung differenzierter aus. Vor dem achten Spieltag stehen Dortmund und Bayern punktgleich an der Tabellenspitze. Optimistische Stimmen sehen deshalb Chancen auf einen Punktgewinn in München und verweisen auf mögliche taktische Lösungen. Skeptiker halten die Qualität und Breite des Bayern-Kaders für überlegen. Dass eine Dortmunder Niederlage bereits vollständig im Aktienkurs berücksichtigt sei, bleibt allerdings eine Einschätzung der Community.

Europapokal und enge Kursmarken im Blick

Für Aktionäre gewichten einige Beiträge das im Forum für kommende Woche erwartete Champions-League-Spiel gegen Betis höher als das Bayern-Duell. Dahinter steht die Erwartung, dass der europäische Wettbewerb finanziell stärker ins Gewicht fallen könnte. Andere halten Warnungen vor den Folgen einer einzelnen Niederlage für überzogen. Der konkrete Spieltermin ist durch die bereitgestellten geprüften Informationen nicht bestätigt.

Zum Wochenstart wird zunächst die Kursreaktion auf das Bayern-Spiel interessant. Danach rücken die erwartete Europapokalpartie und mögliche belastbare Hinweise zur Aktienleihe in den Fokus. Charttechnisch begrenzen zwei konkrete Marken die jüngste Handelsspanne: Bei 3,115 Euro liegt das Wochenhoch als Widerstand, bei 3,025 Euro das Wochentief als Unterstützung.

Borussia Dortmund Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +1,0 % Wochenhoch / Wochentief 3,115€ / 3,025€ KGV (Vorjahr) 65,50 Marktkapitalisierung 337,26 Mio.EUR

Stand: 31.10.2026, 10:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,115€ und das Wochentief bei 3,025€ die zunächst wichtigsten Marken.