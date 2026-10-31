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    Novo Nordisk: Stabilisierung ohne Signal für eine Trendwende

    Chartanalyse

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    Nach dem massiven Kursverfall zeigt die Novo-Nordisk-Aktie erste Anzeichen einer Stabilisierung. Doch der langfristige Abwärtstrend bleibt intakt. Für eine nachhaltige Wende müssen die Papiere die 200-Tage-Linie und weitere wichtige Widerstände überwinden.

    Chartanalyse - Novo Nordisk: Stabilisierung ohne Signal für eine Trendwende
    Foto: adobe.stock.com

    Novo Nordisk: Dreijahreschart bleibt angeschlagen

    Die Novo Nordisk (B) Sponsored ADR Aktie hat im Dreijahreszeitraum einen deutlichen Trendwechsel durchlaufen. Vom Ausgangskurs bei 91,40 Ende Oktober 2023 stieg sie bis zum Schlusskurshoch von 137,50 am 25. Juni 2024. Anschließend dominierten fallende Kurse. Am 30. März 2026 wurde mit 30,85 das Dreijahrestief erreicht. Die Erholung bis auf 45,06 Ende Juli brachte keine nachhaltige Wende: Seitdem hat die Aktie wieder deutlich nachgegeben.

    Aktueller Kurs mit vorsichtiger Stabilisierung

    Am 30. Oktober 2026 schloss die Novo-Nordisk-Aktie bei 35,84. Damit liegt sie rund 73,9 Prozent unter dem Dreijahreshoch und 16,2 Prozent über dem Dreijahrestief. Nach dem Rückgang im September zeichnet sich zuletzt eine Stabilisierung ab. Der jüngste Schlusskurs übertrifft sämtliche Oktober-Schlusskurse, reicht aber noch nicht aus, um das übergeordnet schwache Chartbild entscheidend aufzuhellen.

    200-Tage-Linie noch nicht zurückerobert

    Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelstage verläuft bei rund 38,10. Der aktuelle Kurs liegt damit 5,9 Prozent unter der 200-Tage-Linie. Dieser Abstand unterstreicht die weiterhin angeschlagene langfristige Trendposition. Eine nachhaltige Rückkehr über den Durchschnitt wäre ein wichtiges Signal für eine technische Verbesserung; bislang bleibt die jüngste Aufwärtsbewegung eine Erholung unterhalb dieser Hürde.

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    Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

    Eine erste Unterstützungszone liegt bei 33,14 bis 33,48, wo sich Anfang Oktober mehrfach Halt zeigte. Darunter rücken die Marke von 31,50 und das Dreijahrestief in den Blick. Auf der Oberseite bildet der Bereich von 36,40 bis 37,66 eine nächste Widerstandszone. Oberhalb der langfristigen Durchschnittslinie folgen die Zwischenhochs bei 40,86 und 41,68.

    Widerstände im weiteren Verlauf

    Die Erholung bis auf 45,06 Ende Juli markiert darüber hinaus eine wichtige Hürde. Erst wenn diese überwunden wird, verbessert sich das übergeordnete Chartbild deutlich.

    Die Aktie von Novo Nordisk (B) Sponsored ADR erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -27,43 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,09 %, über 10 Jahre bei 7,89 %.

    Novo Nordisk (B) Sponsored ADR

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    ISIN:US6701002056WKN:866931Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk (B) Sponsored ADR Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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