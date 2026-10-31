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    Westen hat 'kein Monopol auf Innovation'

    Boehringer-Chef

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    Für Sie zusammengefasst
    • Konkurrenz aus China spornt Pharma-Innovation an
    • Boehringer betreibt über 200 Studien in Asien
    • KI könnte Arzneiforschung deutlich beschleunigen
    Boehringer-Chef - Westen hat 'kein Monopol auf Innovation'
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    SEOUL (dpa-AFX) - Der Vorstandschef des deutschen Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim, Shashank Deshpande, sieht die wachsende Konkurrenz aus China als Ansporn für die Branche. "Konkurrenz belebt das Geschäft. Europa und Amerika haben kein Monopol auf Innovation", sagte Deshpande der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft in Seoul. Gute Wissenschaft käme zunehmend aus China.

    Bei der Wirtschaftskonferenz in der südkoreanischen Hauptstadt betonte Deshpande zudem die wachsende Bedeutung des Asien-Pazifik-Raums für Innovationen in der Pharmaindustrie. Boehringer Ingelheim betreibt nach eigenen Angaben mehr als 200 klinische Studien in der Region - China ausgenommen - und arbeitet mit rund 160 wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen. Allein in Südkorea führt der Konzern derzeit rund 50 klinische Studien durch.

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    KI könnte Medikamentenentwicklung deutlich beschleunigen

    Auch künstliche Intelligenz könnte die Pharmaforschung nach Einschätzung Deshpandes grundlegend verändern. Ende Oktober kündigte Boehringer Ingelheim eine strategische Partnerschaft mit dem US-Technologiekonzern Microsoft zur Erforschung KI-gestützter klinischer Studien an. Dadurch könne sich die klinische Entwicklung eines neuen Medikaments potenziell um bis zu 50 Prozent beschleunigen, glaubt Deshpande.

    Die Asien-Pazifik-Konferenz wurde am Freitag vom Kanzler Friedrich Merz eröffnet. Dabei warb dieser erneut für ein globales Netzwerk für einen auf internationalen Regeln basierenden freien Handel. An der Asien-Pazifik-Konferenz nahmen rund 1000 Wirtschaftsvertreter aus Deutschland und dem indopazifischen Raum teil./fkr/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 468 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +1,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,48 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 650,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 700,00USD was eine Bandbreite von +33,55 %/+49,57 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Abverkauf der Microsoft-Aktie trotz starker Quartalszahlen und eines über den Erwartungen liegenden Gewinns je Aktie von 4,89. Diskutiert werden auf 170 Mrd. reduzierte Investitionspläne für 2026 und mögliche Cashflow-Vorteile. Umstritten ist, ob dies eine schwächere KI-Nachfrage oder Verzögerungen beim Kapazitätsausbau signalisiert. Zudem stehen Wachstumserwartungen für Azure und zusätzliche Copilot-Umsätze im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

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