Halloween nützt dem Handel

BERLIN (dpa-AFX) - Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet in diesem Jahr mit Halloween-Umsätzen in Höhe von 537 Millionen Euro. Die erwarteten Erlöse könnten um 3,3 Prozent höher ausfallen als im Vorjahr - und das trotz der allgemein eher gedämpften Konsumstimmung im Land, teilte der Branchenverband mit. Das überrasche durchaus und sei als positives Signal der Stabilität zu werten, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth: "Halloween löst im Einzelhandel alles andere als Furcht aus, denn das Gruselfest bleibt für viele Handelsunternehmen ein wichtiger Umsatzimpuls."

Die Daten entnimmt der HDE einer Umfrage, die er beim Marktforschungsinstitut Köln in Auftrag gegeben hat. Den Angaben zufolge wurden mehr als 1.000 Menschen zwischen 18 und 69 Jahren befragt.