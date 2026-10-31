Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

Fifth Third Bancorp gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,23 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,24 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 17,58 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Fifth Third Bancorp investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +26,32 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Fifth Third Bancorp verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,23 % Dividendenrendite bietet Fifth Third Bancorp ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +5,24 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Fifth Third Bancorp für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,23 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 17,58. Fifth Third Bancorp weist eine Marktkapitalisierung von 43,76 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,23 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Fifth Third Bancorp ist eine US-Regionalbank mit Fokus auf Privat-, Firmen- und Vermögenskunden im Mittleren Westen/Südosten. Produkte: Konten, Kredite, Hypotheken, Zahlungsverkehr, Treasury- und Wealth-Management. Starke regionale Marktposition, digital gut aufgestellt. Wichtige Wettbewerber: U.S. Bancorp, PNC, Truist, KeyCorp. USP: starke Präsenz in Kernmärkten, effiziente Omnikanal-Plattform.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Fifth Third Bancorp konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +5,24 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Fifth Third Bancorp Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.10.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Fifth Third Bancorp Aktie. Mit einer Performance von -1,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,23 %, eine Investition von etwa 92.880€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,626667 +5,63 % +3,23 % 2025 1,540000 +6,94 % +3,56 % 2024 1,440000 +5,88 % +3,68 % 2023 1,360000 +7,94 % +4,88 % 2022 1,260000 0,00 % +3,53 %

Warum Fifth Third Bancorp für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,23 %

Stetiges Dividendenwachstum: +5,24 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 17,58

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 30.960 € 3.000 € 92.880 € 6.000 € 185.759 € 12.000 € 371.518 €

Fifth Third Bancorp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,39 % 1 Monat +7,64 % 3 Monate -1,72 % 1 Jahr +33,15 %

Informationen zur Fifth Third Bancorp Aktie

Es gibt 907 Mio. Fifth Third Bancorp Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,76 Mrd. € wert.

Fifth Third Bancorp Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fifth Third Bancorp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fifth Third Bancorp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.