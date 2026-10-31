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    Berliner Linke befindet über Koalitionsgespräche

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    Für Sie zusammengefasst
    • Berliner Linke stimmt über Koalitionsgespräche ab
    • Mehrheit für rot-grün-rotes Bündnis wird erwartet
    • Eralp erhält Personenschutz, Polizei sichert Parteitag
    Berliner Linke befindet über Koalitionsgespräche
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach Grünen und SPD will nun auch die Berliner Linke über den Start von Koalitionsverhandlungen in der Hauptstadt entscheiden. Zahlreiche Delegierte kamen dafür zu einem Parteitag in Lichtenberg zusammen. Bei dem Treffen wird eine klare Mehrheit für das Vorhaben erwartet.

    Es gibt bei der Linken aber auch kritische Stimmen. So lehnen Vertreter der Linksjugend Solid ein rot-grün-rotes Bündnis ab und plädieren stattdessen für eine "starke sozialistische Opposition". Sagen die Linken am Nachmittag mehrheitlich Ja, sollen die Dreier-Koalitionsgespräche am Montag beginnen.

    Der Parteitag steht unter starken Sicherheitsvorkehrungen. Rund um den Tagungsort halten sich Polizeibeamte auf, auch im Saal sind Polizisten in Zivil präsent. Am Vortag war bekanntgeworden, dass die Linke-Bürgermeisterkandidatin Elif Eralp für den Parteitag Personenschutz bekommen hat.

    Hintergrund ist einerseits, dass auf Social-Media-Kanälen zu einer Kundgebung vor dem Tagungsort aufgerufen wird - gegen "Wähler:innenverrat" und für "konsequente Palästinasolidarität und Vergesellschaftung". Zudem hatte ein "Spiegel"-Bericht vom Donnerstag für Wirbel gesorgt. Demnach sieht Eralp die Sicherheit ihrer Familie in Gefahr, wenn sie sich explizit zu einem bekannten Palästina-Aktivisten und Terrorsympathisanten äußert - zu dem wiederum Linke-Mitglieder Kontakt hatten.

    Bei der Berlin-Wahl am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Dahinter folgen die CDU (18,8 Prozent), die AfD (16,3 Prozent), die Grünen (14,3 Prozent) und die SPD (12,1 Prozent). Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition hat ihre Mehrheit verloren. Gelingt die Bildung einer rot-grün-roten Koalition, könnte Eralp, die momentan Linke-Fraktionschefin ist, erste Regierende Bürgermeisterin ihrer Partei in Berlin werden./kr/DP/zb







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