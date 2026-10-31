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    Goldpreis-Prognose: Panik greift um sich – Wie schlimm wird es jetzt für Gold?

    Anleger flüchten aus Gold

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    Die Handelswoche endete für Gold in einem regelrechten „Blutbad“. Der Goldpreis stürzte am Freitag dramatisch ab, Anleger flüchteten. Wie tief kann Gold jetzt fallen - oder kommt es womöglich doch ganz anders?

    Für Sie zusammengefasst
    Anleger flüchten aus Gold - Goldpreis-Prognose: Panik greift um sich – Wie schlimm wird es jetzt für Gold?
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Goldpreisentwicklung: Massiver Druck von allen Seiten

    Für Gold kommt es in diesen Tagen knüppeldick. Lange Zeit stemmte sich das Edelmetall gegen den drohenden Rutsch unter die Zone von 4.000 bis 3.950 US-Dollar. Am Freitag war es dann soweit. Zinsängste brachen sich Bahn und manifestierten sich in einem heftigen Abverkauf. Das Edelmetall rauschte unter 3.900 US-Dollar. 

    Den Preiseinbruch jedoch nur mit den Zinsängsten zu begründen, ist zu kurz gegriffen. Andere Faktoren spielten ebenfalls eine Rolle. Gold wird von Investoren nicht selten als Liquiditätsreserve gehalten. Müssen dann an anderer Stelle Löcher gestopft werden, wird auf die Liquiditätsreserve bzw. auf Gold zurückgegriffen. Erschwerend hinzu kam am Freitag die Kombination aus wieder anziehenden Ölpreisen und dem nahenden Wochenende. Die Marktakteure sind in Bezug auf die Edelmetalle extrem nervös, fast schon panisch. So rutschte der Silberpreis quasi mit Ansage unter 50 US-Dollar. Bei Platin und Palladium sieht es nicht viel besser aus. Platin musste die 1.000-US-Dollar-Marke aufgeben und das Schwestermetall Palladium notiert mittlerweile dreistellig.   

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    Doch nicht nur die Edelmetalle leiden unter den Zinssorgen. DAX, Dow Jones Industrial und vor allem der Nasdaq 100 geraten ebenfalls immer stärker in Bedrängnis. Dagegen erfreut sich der US-Dollar bester Gesundheit.

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    Bedrohliche Gemengelage für Gold und die anderen Edelmetalle

    Die aktuellen Entwicklungen mahnen zur Vorsicht. Die Fed verzichtete auf ihrer jüngsten Sitzung zwar auf eine Leitzinsanhebung, doch die Tür steht im Hinblick auf den Dezember weit offen. Die unmittelbar nach dem Fed-Termin veröffentlichten PCE-Daten heizten die Erwartungen weiter an. Gleichzeitig überraschte das US-BIP mit einem starken Wachstum. Zunächst steckte der Goldpreis die Termine gut weg – deren belastende Wirkung setzte sozusagen verzögert ein.

    Wie groß die Nervosität der Marktakteure ist, zeigt sich auch in der Bestandsentwicklung der physisch besicherten Gold-ETFs. So gingen unter anderem die Bestände des SPDR Gold Shares, des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETFs, zuletzt spürbar zurück. Sollte sich die „Kapitalflucht“ fortsetzen, käme ein weiterer belastender Faktor für den Goldpreis hinzu. 

    Wie schlimm wird es jetzt für Gold?

    Mit dem Rücksetzer unter die Preiszone von 4.000 bis 3.950 US-Dollar ist die Korrektur in ein neues Stadium eingetreten. Damit nimmt das zuletzt an dieser Stelle thematisierte Szenario einer Goldpreiskorrektur auf 3.500 US-Dollar weiter Form an. In Stein gemeißelt ist dieses Szenario allerdings nicht. Sollte es zu einer sofortigen Gegenbewegung kommen, die den Goldpreis schnell wieder nachhaltig über die 4.000 US-Dollar zurückbringt, müsste man den Rücksetzer als Marktbereinigung bewerten. Auch wenn es in Anbetracht der saftigen Minuszeichen schwer fällt, sei noch einmal darauf verwiesen, dass Preisrückgänge bei Gold zuletzt immer wieder Käufer in den Markt gezogen haben. Diese Widerstandsfähigkeit des Edelmetalls ist nun gefragter denn je.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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