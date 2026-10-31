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    WELTWEITE ABSTIMMUNG ÜBER 7 WUNDER DER ZUKÜNFTIGEN STÄDTE OFFIZIELL ERÖFFNET

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    DUBAI, VAE, 31. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- New Clark City, Philippinen, veranstaltet eine „Einschaltzeremonie", während New7Wonders die weltweite öffentliche Abstimmung auf www.7wondersfc.com eröffnet, um die Stadtentwicklungsprojekte zu wählen, die unsere Zukunft prägen.

    7 Wonders Future Cities voting switch-on

    New7Wonders hat heute offiziell die weltweite öffentliche Abstimmung über die 7 Wunder der Städte der Zukunft gestartet. Die wegweisende Zeremonie fand am Welttag der Städte auf den Philippinen statt und markierte den Beginn eines Jahres weltweiter Beteiligung. Menschen überall auf der Welt sind eingeladen, für die Städte und Stadtentwicklungen abzustimmen, die ihrer Meinung nach die Zukunft des städtischen Lebens am besten repräsentieren. Höhepunkt der Abstimmung ist die offizielle Bekanntgabe der sieben Gewinnerstädte und -projekte am 31. Oktober 2027. 

    Die von New Clark City, einem offiziellen Teilnehmer der Kampagne „7 Wonders of Future Cities" und einem der wichtigsten Stadtentwicklungsprojekte der Philippinen, ausgerichtete und organisierte feierliche Einschaltung brachte Stadtverantwortliche, Medienvertreter und geladene Gäste zusammen, um die Aktivierung der globalen Abstimmungsplattform mitzuerleben. 

    Jean-Paul de la Fuente, Direktor von New7Wonders und Vorsitzender der Kampagne „7 Wunder der Städte der Zukunft", leitete die offizielle Inbetriebnahme. In einem feierlichen Moment wurde die Kampagnen-Website unter www.7wondersfc.com von ihrem Präsentationsformat in die weltweite öffentliche Abstimmungsplattform umgewandelt, wodurch Bürger auf der ganzen Welt die Möglichkeit erhielten, an der Auswahl der urbanen Visionen teilzunehmen, die die Städte von morgen prägen werden. „Heute haben wir von den Philippinen aus in die ganze Welt mehr als nur eine Wahlplattform eingeschaltet – wir haben einen globalen Dialog über die Zukunft unserer Städte angestoßen", sagte de la Fuente. „Im kommenden Jahr haben Menschen überall die Möglichkeit, Orte zu entdecken, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und sich für sie einzusetzen, von denen sie glauben, dass sie zu globalen Symbolen des urbanen Fortschritts werden sollten."

    Die Kampagne „7 Wunder der Städte der Zukunft" ist eine weltweite Beteiligungskampagne von New7Wonders, der globalen Autorität hinter den Neuen 7 Weltwundern und den Neuen 7 Naturwundern, und wird von Global Platform Limited, ihrem in Dubai, VAE, ansässigen weltweiten Lizenzierungs- und Vermarktungszweig, organisiert. Aufbauend auf dem außergewöhnlichen weltweiten Engagement vorheriger Kampagnen, die zusammen mehr als 600 Millionen Stimmen generiert haben, verlagert die neue Initiative den Fokus von der Feier der natürlichen und historischen Wunder der Menschheit hin zur Anerkennung der Orte, die für die Zukunft der Menschheit geschaffen und verändert werden. Die teilnehmenden Städte und Bauprojekte werden durch drei zentrale Themen miteinander verbunden: Umwelt- und Naturschutz, Smart City und menschenzentrierte Entwicklung. Diese Aussagen spiegeln die Überzeugung wider, dass erfolgreiche Städte der Zukunft ökologische Verantwortung, technologischen Fortschritt sowie die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen, die sie bewohnen, in Einklang bringen müssen.

    7 Wonders of Future Cities Logo

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