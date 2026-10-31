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    Puma: Turnaround mit angezogener Handbremse

    wO Heimspiel

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    Puma kommt beim Umbau voran: Asien wächst zweistellig, die Lager leeren sich, die Marge klettert. Doch hohe Kosten drücken das Ergebnis, und bei der Bewertung liegen die Analysten weit auseinander.

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    wO Heimspiel - Puma: Turnaround mit angezogener Handbremse
    Foto: Daniel Vogl/dpa

    Bei Puma zeigt die Formkurve im dritten Quartal leicht nach oben. Der Umsatz sank zwar auf rund 1,78 Milliarden Euro. Währungsbereinigt betrug das Minus aber nur 6,3 Prozent und fiel damit milder aus als befürchtet.

    Den Unterschied machte die Region Asien/Pazifik: Dort legte Puma um 10 Prozent zu, getragen von flachen Low-Profile-Sneakern und dem wiederbelebten Speedcat. In Europa, Nahost und Afrika ging es dagegen um 11,5 Prozent abwärts, in Nordamerika sogar um 17,2 Prozent. Vor allem der Großhandel schwächelt, während der eigene Vertrieb samt Onlineshop wächst.

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    Die Bruttomarge kletterte um 4,2 Prozentpunkte auf 49,5 Prozent. Kräftig mitgeholfen haben dabei Zollrückerstattungen von 29,8 Millionen Euro. Weil die Betriebskosten für Marketing, eigene Läden und IT um 6,7 Prozent auf 900 Millionen Euro stiegen, blieb dennoch ein operativer Verlust von 11,4 Millionen Euro. Für 2026 grenzt Puma die EBIT-Spanne auf minus 80 bis minus 130 Millionen Euro ein. Ein Lichtblick sind die Vorräte, die währungsbereinigt um ein Viertel schrumpften.

    Mehr Fantasie liefert der neue Großaktionär. Der chinesische Sportartikelkonzern Anta hat für 35 Euro je Aktie rund 29 Prozent übernommen und ist nun im Kontrollgremium vertreten. Gerade in China, wo Puma nur etwa 7 Prozent seines Umsatzes erzielt, könnte das helfen. Bei Amer Sports hat Anta vorgemacht, wie das geht: Dort stieg der China-Anteil am Umsatz binnen sechs Jahren von 6 auf 25 Prozent. Eine Komplettübernahme plant Anta derzeit nicht.

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    Bei der Bewertung gehen die Meinungen auseinander. Berenberg zählt Puma zu den Favoriten und sieht das Kursziel bei 40 Euro. HSBC rät mit 30 Euro ebenfalls zum Kauf.

    Die DZ Bank (fairer Wert 27 Euro) und mwb research (24 Euro) empfehlen dagegen nur Halten. Sie verweisen auf die harte Konkurrenz durch Adidas und Nike und die zähe Nachfrage im Westen.

    Zurück auf Wachstumskurs will Puma 2027 kommen, ein Kapitalmarkttag im ersten Halbjahr könnte neue Impulse liefern. Bei rund 25 Euro bleibt die Aktie damit eine Wette auf den Turnaround.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,91 % und einem Kurs von 26,48EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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