ASML-Express-Zertifikat mit 40% Schutz und 11%-Chance pro Jahr

Trotz der aktuell negativen Stimmung im Technologieaktien-Segment bekräftigten Experten wegen des geplanten Ausbaus der Kapazitäten zur Befriedigung der starken Kundennachfrage mit Kurszielen von bis zu 2.500 Euro (Bernstein Research) ihre Kaufempfehlung die ASML-Aktie. Für Anleger, die mit Hilfe der ASML-Aktie mit einem hohen Sicherheitspuffer zu einer Jahresbruttorendite von 11 Prozent gelangen wollen, könnte eine Investition in das neue RBI-Express-Zertifikat auf die Aktie interessant sein.

11,00% Zinsen pro Jahr und 40% Sicherheitspuffer

Der ASML-Schlusskurs vom 26.11.26 wird als Startwert für das Zertifikat fixiert. Bei 60 Prozent des Basispreises wird die ausschließlich am finalen Bewertungstag, dem 25.11.31 aktivierte Barriere angesiedelt sein.

Notiert die Aktie am ersten Bewertungstag 25.11.27 auf oder oberhalb des vorzeitigen Auszahlungslevels, der an diesem Tag mit dem Startwert identisch sein wird, dann wird das Zertifikat mit 111 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt und die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Startwertes, dann verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest um ein weiteres Jahr.

Nach dem zweiten Bewertungstag wird das Produkt bereits dann mit 122 Prozent des Ausgabepreises getilgt, wenn die Aktie dann auf oder oberhalb des auf 90 Prozent des Startwertes reduzierten Auszahlungslevels notiert. Die Vorgangsweise der jeweils um 11 Prozent steigenden Rückzahlungsbeträge und der jährlich um 10 Prozent sinkenden Rückzahlungsschwellen wird auch in den folgenden Laufzeitjahren fortgesetzt.

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (25.11.31), dann wird die Rückzahlung mit 155 Prozent des Startwertes erfolgen, wenn die Aktie dann oberhalb der 60-prozentigen Barriere notiert. Notiert sie an diesem Tag auf oder unterhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 26.11.26 errechneten Anzahl von ASML-Aktien getilgt, wobei der Gegenwert von Aktienbruchstücken Anlegern gutgeschrieben wird.

Das RBI-Express-Zertifikat auf die ASML-Aktie (ISIN: AT0000A3Y4L2) kann noch bis 25.11.26 in einer Stückelung von 2.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das neue Express-Zertifikat auf die ASML-Aktie wird Anlegern in maximal fünf Jahren bei bis zu 40-prozentigen Kursrückgängen der Aktie eine Jahresbruttorendite von 11 Prozent ermöglichen.