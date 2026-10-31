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    Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

    Rendite statt Zinsen

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    Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.

    Rendite statt Zinsen - Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
    Foto: adobe.stock.com

    AUB Group ist ein australischer Versicherungs- und Rückversicherungsmaklerverbund mit Fokus auf KMU. Leistungen: Brokerage, Risk-Management, Underwriting-Agencies. Starke Marktstellung in Australien/NZ durch Netzwerk unabhängiger Makler. Wichtige Konkurrenten: Marsh, Aon, Gallagher. USP: dezentrales Partnernetzwerk, Spezialisierung auf Nischenrisiken und KMU-Segment.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit AUB Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    AUB Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,33 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +15,56 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,57 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in AUB Group investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -1,33 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    AUB Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +3,33 % Dividendenrendite bietet AUB Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +15,56 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen AUB Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,33 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,57.
    AUB Group weist eine Marktkapitalisierung von 2,43 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,33 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. AUB Group konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +15,56 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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    AUB Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AUB Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit 0,00 % im Plus. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,33 %, eine Investition von etwa 360.361 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 0,980000 +5,38 % +3,33 %
    2026 0,930000 +10,71 % +2,99 %
    2025 0,840000 +25,37 % +2,68 %
    2024 0,670000 +21,82 % +2,16 %

    Warum AUB Group für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,33 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +15,56 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 14,57
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 30.031
    3.000 90.091
    6.000 180.181
    12.000 360.361

    AUB Group

    0,00 %
    +0,54 %
    +12,39 %
    +10,06 %
    -12,68 %
    +185.900,00 %
    ISIN:AU000000AUB9WKN:A0HGQB
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    AUB Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,54 %
    1 Monat +12,39 %
    3 Monate +10,06 %
    1 Jahr -12,68 %

    Informationen zur AUB Group Aktie

    Es gibt 131 Mio. AUB Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,43 Mrd. € wert.

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    Ob die AUB Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUB Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Markt Bote
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