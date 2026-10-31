Berliner Linke-Chefin weist Antisemitismusvorwürfe zurück

BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner Linke-Landesvorsitzende Kerstin Wolter hat Vorwürfen des Antisemitismus und überzogener Israel-Kritik gegen ihre Partei zurückgewiesen. "Weil wir als Linke den Genozid in Gaza verurteilen, wird uns vorgeworfen, dass wir Antisemiten sind. Aber gegen Völkerrechtsverbrechen einzustehen, ist kein Verbrechen", sagte sie auf einem Landesparteitag in Berlin-Lichtenberg. "Es wäre ein Verbrechen, es nicht zu tun."

Allerdings dürfe die deutsche Geschichte nicht vergessen werden. "Für eine Linke in Berlin heißt das, dass wir eine besondere Verantwortung für den Schutz jüdischen Lebens tragen", so Wolter. "Wir sind die Linke in der Stadt, in der die Schoah geplant und von der aus sie exerziert wurde."