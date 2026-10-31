Auf jede Bedrohung wirksam reagieren
Irans oberster Führer
Für Sie zusammengefasst
- Chamenei fordert rasche Reaktion auf Bedrohungen
- Iran setzt auf maximale Abschreckung ohne Grenzen
- Iran diktiert Zeitpunkt und Bedingungen des Endes
Foto: Siarhei - 356130783
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Revolutionsführer Modschtaba Chamenei hat die Streitkräfte des Landes angewiesen, auf jede Bedrohung sofort und wirksam zu reagieren. Ziel sei eine maximale Abschreckung, berichteten iranische Medien übereinstimmend nach einem Treffen des Religionsführers mit Kommandeuren. Es werde keine "geografischen Einschränkungen" geben. Im Fall von Angriffen werde der Iran den Zeitpunkt und die Bedingungen für deren Ende diktieren./da/DP/zb
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