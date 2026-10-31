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    Neue Hoffnung bei Siemens Energy: Darum werden Anleger wieder optimistischer

    Die Bullen melden sich zurück

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    Die Siemens Energy-Aktie legte in dieser Woche 2,5 Prozent zu. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Erholung – doch nicht alle Anleger trauen der Bewegung.

    Die Bullen melden sich zurück - Neue Hoffnung bei Siemens Energy: Darum werden Anleger wieder optimistischer
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Ein Wochenplus von 2,5 Prozent, aber heftige Schwankungen: Die Siemens Energy-Aktie sorgte im wallstreetONLINE-Forum für intensive Debatten. Zwischen dem Wochentief bei 119,20 Euro und dem Hoch bei 137,76 Euro lag eine beträchtliche Spanne. Zum Wochenschluss belastete der weltweite Ausverkauf bei KI-Werten die Börsen. Im Mittelpunkt der Diskussion stand deshalb die Frage, ob Siemens Energy zu stark als Profiteur des KI-Booms gehandelt wird – und das übrige Energiegeschäft dabei zu wenig Beachtung findet.

    Wie abhängig ist Siemens Energy vom KI-Boom?

    Das wichtigste Argument der optimistischen Stimmen lautet: Der Bedarf an Energieinfrastruktur reicht weit über Rechenzentren hinaus. Mehrere Beiträge verweisen auf Elektrifizierung, die Modernisierung der Stromnetze und zusätzlichen Strombedarf aus der Industrie. Nach dieser Lesart wäre das Geschäft mit KI-Infrastruktur ein zusätzlicher Wachstumstreiber, nicht aber die alleinige Grundlage der Unternehmensentwicklung. Entsprechend betrachten diese Teilnehmer die Kursreaktionen auf schlechte KI-Nachrichten als überzogen.

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    Als weitere mögliche Chancen werden Wasserstofftechnik, Netzstabilisierung und langfristige Serviceerlöse angeführt. Diese Überlegungen beschreiben Erwartungen der Community, keine gesicherten Wachstumsbeiträge. Besonders konkrete Angaben zu neuen Projekten und Geschäftsfeldern stammen teilweise aus einer im Forum verbreiteten KI-Antwort und sind nicht unabhängig bestätigt. Belastbarer als diese Einzeldetails ist innerhalb der Debatte das mehrfach vorgebrachte Argument einer breiteren Nachfrage nach Energieinfrastruktur.

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    Breites Geschäft schützt nicht vor Börsendruck

    Die skeptische Gegenposition bestreitet weniger diese langfristigen Möglichkeiten als die kurzfristige Unabhängigkeit des Aktienkurses. Mehrere Teilnehmer widersprechen ausdrücklich der These, Siemens Energy habe sich bereits von den KI-Nachrichten gelöst. Ihr Argument: Selbst ein breit aufgestelltes Geschäft verhindert keine Verkäufe, wenn Anleger ihre Erwartungen an den gesamten Themenkomplex zurückschrauben. Einzelne Beiträge erinnern zudem an frühere Technologie-Euphorien. Das ist ein Warnvergleich, kein Beleg für eine entsprechende Entwicklung.

    Auch die Interpretation des Handelsvolumens bleibt umstritten. Optimistische Stimmen erkennen darin zurückkehrendes Käuferinteresse. Tatsächlich lag das relative Volumen der letzten Handelstage beim 1,1-Fachen des Wochenschnitts. Das zeigt etwas mehr Aktivität, beweist für sich genommen aber weder eine stabile Nachfrage noch einen neuen Aufwärtstrend. Das auf dem Vorjahr beruhende KGV von 60,99 unterstreicht zugleich, wie wichtig die weitere Gewinnentwicklung für die Einordnung der Bewertung ist.

    Nächste Woche zählen die Grenzen der Handelsspanne

    In der kommenden Woche steht damit die Frage im Vordergrund, ob sich die Aktie gegenüber weiteren Schwankungen der KI- und Technologiewerte behaupten kann. Am Wochenhoch von 137,76 Euro liegt der nächste Widerstand; das Wochentief bei 119,20 Euro bildet die Unterstützung. Ein Ausbruch aus dieser Spanne würde der kontroversen Trenddebatte neue Anhaltspunkte liefern. Ebenso wichtig bleibt, ob eine Kurserholung von anhaltend höherem Handelsvolumen begleitet wird.

    Siemens Energy Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +2,5 %
    Wochenhoch / Wochentief 137,76€ / 119,20€
    KGV (Vorjahr) 60,99
    Marktkapitalisierung 101,06 Mrd.EUR

    Stand: 31.10.2026, 13:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 137,76€ und das Wochentief bei 119,20€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Siemens Energy

    -6,13 %
    +3,64 %
    -13,99 %
    -5,29 %
    +17,89 %
    +1.305,20 %
    +406,57 %
    +488,91 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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    Zur Siemens Energy Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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