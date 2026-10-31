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    ThyssenKrupp unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick

    Der Druck nimmt zu

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    Nach einem Wochenminus von 2,2 Prozent steht ThyssenKrupp stärker unter Beobachtung. Die Community diskutiert, ob Wertverlust trotz Abspaltung und unklare Restbewertung weiter belastet oder Wertfreisetzung durch Beteiligungen und Konzernumbau eine Erholung auslösen kann.

    Der Druck nimmt zu - ThyssenKrupp unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die ThyssenKrupp-Aktie verlor auf Wochensicht 2,2 Prozent. Für intensive Diskussionen auf wallstreetONLINE sorgte vor allem die von der Community geschilderte Accelis-Abspaltung: Hat der Markt den Wert der verbleibenden ThyssenKrupp zu stark gedrückt, oder enttäuscht der Umbau bislang wirtschaftlich? Zwischen dem Wochentief bei 11,88 Euro und dem Hoch bei 13,63 Euro trafen Erholungshoffnungen auf Zweifel an der Bewertung. Die Forumsaktivität umfasste 60 relevante Beiträge von 19 Nutzern an sechs Tagen.

    Accelis: Überzogener Abschlag oder enttäuschende Bilanz?

    Das wichtigste kritische Argument betrifft die Gesamtrechnung. Mehrere Teilnehmer berichten, der Wert ihrer ThyssenKrupp-Position sei stärker gesunken, als die eingebuchten Accelis-Anteile ausgeglichen hätten. Eine Abspaltung schafft aus dieser Perspektive nicht automatisch Mehrwert. Entscheidend sei, welchen gemeinsamen Börsenwert beide Positionen anschließend erreichen. Die persönlichen Depotangaben sind allerdings keine geprüfte Renditeberechnung; Kaufzeitpunkte und Einstandswerte können die Ergebnisse erheblich beeinflussen.

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    Auch die behauptete Bewertung von Accelis sorgt für Ernüchterung. Einige Beiträge sehen sie am unteren Rand zuvor erwarteter Bandbreiten und halten deshalb den Abschlag bei ThyssenKrupp für unverhältnismäßig. Die im Forum genannten Unternehmenswerte und Analystenschätzungen sind jedoch nicht durch die bereitgestellten Informationen bestätigt. Als Gegenposition wird angeführt, dass einem möglichen Kursanstieg vor einer Abspaltung eine normale Korrektur folgen könne. Erklärungen über automatisierte Handelssysteme oder kurzfristige Umschichtungen bleiben Spekulation.

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    Die Hoffnung liegt im Wert der Einzelteile

    Die nachvollziehbarste positive These setzt beim Konzernumbau an: Beteiligungen und eigenständig bewertete Geschäftsbereiche könnten nach Einschätzung der Community Werte sichtbarer machen. Diskutiert werden unter anderem nucera, TKMS sowie mögliche Erlöse aus Aufzugsanteilen. Die genannten Summen sind keine gesicherte Bewertung. Dennoch liefert der Blick auf die Einzelteile ein konkreteres Argument als pauschale Erholungsrufe. Beim Stahlgeschäft bleibt die Debatte gespalten: Hoffnung auf Fortschritte steht der Sorge gegenüber, dass nach weiteren Abspaltungen wenig attraktives Geschäft zurückbleiben könnte.

    Mehrfach diskutierte Unterschiede bei den angezeigten Einstandskursen eingebuchter Aktien erschweren zusätzlich den Vergleich. Hohe prozentuale Depotgewinne belegen für sich genommen keinen wirtschaftlichen Wertzuwachs. Die geprüften Unternehmensmeldungen der Woche betreffen Stimmrechte; aus den vorliegenden Auszügen lässt sich keine operative Neubewertung ableiten.

    In der kommenden Handelswoche vom 2. bis 6. November stehen deshalb belastbare Neuigkeiten zum Umbau im Fokus; konkrete Unternehmenstermine sind nicht benannt. Charttechnisch bildet das Wochentief bei 11,88 Euro die Unterstützung, das Wochenhoch bei 13,63 Euro den Widerstand. Das zuletzt nur 0,7-fache Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt macht zudem die Frage relevant, ob eine Bewegung aus dieser Spanne von höherer Handelsaktivität begleitet wird.

    ThyssenKrupp Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -2,2 %
    Wochenhoch / Wochentief 13,63€ / 11,88€
    KGV (Vorjahr) 12,51
    Marktkapitalisierung 7,50 Mrd.EUR

    Stand: 31.10.2026, 14:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 13,63€ und das Wochentief bei 11,88€ die zunächst wichtigsten Marken.

    ThyssenKrupp

    -3,33 %
    -2,16 %
    -8,99 %
    +12,00 %
    +42,79 %
    +176,80 %
    +94,95 %
    -15,22 %
    +71,16 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
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