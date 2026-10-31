Vermummte und Pyrotechnik bei Jugend-Demo in Stuttgart

STUTTGART/ULM (dpa-AFX) - In Stuttgart hat die Polizei die Demonstration im Zuge der angekündigten bundesweiten Jugendproteste mehrfach angehalten. Zunächst bemängelten die Beamten, dass sich Teilnehmer vermummten. "Nur ohne Vermummung kann es weitergehen", hieß es auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei.

"Noch vor Beginn des Aufzugs sind Rauchtöpfe gezündet worden, und auch Böller waren zu hören. Das ist nicht okay", sagte eine Polizeisprecherin zudem in einem kurzen Video. "Wir appellieren an euch: Seid laut, aber bleibt friedlich." Mehrere Menschen hätten die vorgesehene Strecke verlassen. Der Aufzug sei angehalten, die Teilnehmer würden aufgefordert, sich an die vereinbarte Route zu halten.