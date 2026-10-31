Bundesweite Jugendproteste in ersten Städten gestartet

BERLIN (dpa-AFX) - Die bundesweiten Jugendproteste sind in den ersten Städten angelaufen. Unter anderem in Berlin, Frankfurt am Main, Mainz, München, Nürnberg, Erfurt, Magdeburg, Dresden und Leipzig versammelten sich zum Protestauftakt am frühen Nachmittag jeweils mehrere hundert Menschen.

Zu dem friedlichen Protest in mehr als 30 deutschen Städten hat die Initiative "Gen Z regelt" aufgerufen. Sie fordert mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, für soziale Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz. Eine Wehrpflicht lehnt sie ab, ebenso einen Ausbau staatlicher Überwachung.