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    'Bekennerschreiben' zu Brand auf Rheinmetall-Baustelle

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    Für Sie zusammengefasst
    • Polizei prüft Bekennerschreiben zur Brandstiftung
    • Drei Baufahrzeuge brannten auf der Baustelle
    • Rheinmetall plant Logistik- und Drohnentestzentrum
    'Bekennerschreiben' zu Brand auf Rheinmetall-Baustelle
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    CALDEN (dpa-AFX) - Nach der mutmaßlichen Brandstiftung auf einer Baustelle des Rüstungsunternehmens Rheinmetall am Flughafen Kassel-Calden prüft die Polizei ein im Internet veröffentlichtes "Bekennerschreiben". Das Schreiben auf einer vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuften Plattform werde "bei den weiteren Ermittlungen intensiv geprüft", teilte das Polizeipräsidium Nordhessen mit.

    Die Ermittler gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus und suchen weiterhin Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben. Die Ermittlungen führt die Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen.

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    In der Nacht zum Freitag hatten auf der Baustelle drei Baufahrzeuge gebrannt. Ein Zeuge hatte in der Nacht gegen 3.15 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr löschte die Fahrzeuge. Weitere danebenstehende Maschinen wurden nach Angaben der Polizei beschädigt.

    Den Ermittlern zufolge handelt es sich bei dem Gelände um den Standort des geplanten Logistik- und Trainingszentrums sowie des Drohnentestzentrums am Kassel Airport. Rheinmetall und das Land Hessen hatten im August Investitionen von mehr als 260 Millionen Euro in den Standort angekündigt./ben/DP/zb

    Rheinmetall

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 1.033 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +1,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 47,39 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.338,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von -1,22 %/+59,79 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Morningstars Einschätzung von über 100 Prozent Aufwärtspotenzial, eine mögliche Cashflow-Wende in Q3 und die Zahlen am 5. November. Charttechnisch werden eine kurzfristige Bodenbildung und eine Seitwärtsphase diskutiert; ein Rückgang auf 600 Euro und ein Short Squeeze sind umstritten. Fundamental stehen der Schakal-Auftrag mit 291 Fahrzeugen und Rheinmetalls Milliardenanteil am Leopard-2-A8-Programm im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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