27 Festnahmen in Frankreich zum Start von Demo-Tag

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich sind in der ersten Tageshälfte der groß angekündigten Demonstrationen 27 Menschen festgenommen worden. Am Samstag vergangener Woche habe es im gleichen Zeitraum bis 14 Uhr bereits 217 Festnahmen gegeben, teilte das französische Innenministerium mit. "Zum jetzigen Zeitpunkt scheint die Lage im gesamten Staatsgebiet insgesamt ruhig zu sein, ohne nennenswerte Zwischenfälle", hieß es.

An den Kundgebungen am Vormittag hätten 15.000 Menschen teilgenommen. Den Angaben nach entspricht das weniger als der Hälfte der Teilnehmerzahl vom vergangenen Samstagvormittag. Große Demonstrationszüge wie in der Hauptstadt Paris starteten jedoch erst am frühen Nachmittag.

Die Behörden seien weiterhin wachsam, um Gewalt vorzubeugen, hieß es vom Innenministerium. Insbesondere für den späten Nachmittag im Hinblick auf den Halloween-Abend blieben die Sicherheitsvorkehrungen an die Situation angepasst. "Die vom Innenminister festgelegte Linie bleibt unverändert: Die Ordnungskräfte werden gegenüber den Urhebern von Gewalt und Schäden mit größter Entschlossenheit vorgehen."/vni/DP/zb



