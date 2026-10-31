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    Lufthansa-Mitarbeiter stirbt nach Unfall in Luxushotel

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    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa-Crewmitglied stirbt im Pool in Indien
    • Auch ein slowakischer Gast stirbt im Poolunfall
    • Polizei ermittelt zur möglichen Stromschlagursache
    Lufthansa-Mitarbeiter stirbt nach Unfall in Luxushotel
    Foto: Boris Roessler - dpa

    BENGALURU (dpa-AFX) - Ein Lufthansa -Crewmitglied und ein weiterer ausländischer Gast sind nach einem Unfall in einem Luxushotel in Indien gestorben. Nach Angaben indischer Medien starben die beiden möglicherweise durch einen Stromschlag im Hotelpool - die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten jedoch noch an.

    Die Lufthansa in Frankfurt bestätigte auf Anfrage, dass ein Flugbegleiter während eines Zwischenstopps in Bengaluru (ehemals Bangalore) bei einem Unfall am Freitag ums Leben gekommen sei. Angaben zum Unfallhergang oder zur verstorbenen Person machte das Unternehmen aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Betroffenen nicht. "Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie, den Angehörigen und Freunden des verstorbenen Crewmitglieds", teilte das Unternehmen mit.

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    Helfer bei Rettungsversuch verletzt

    Der indische Sender NDTV spricht von einem "schockierenden Vorfall", der sich ereignet habe, als die beiden Männer im Pool des Hotels im dritten Stock schwimmen gegangen seien. Den Berichten zufolge handelt es sich bei dem verstorbenen Lufthansa-Mitarbeiter um einen Mann aus Deutschland. Der zweite Tote sei Slowake gewesen.

    Beim Versuch, die beiden Männer zu retten, seien ein US-amerikanischer Hotelgast sowie ein indischer Poolmitarbeiter verletzt worden. Sie seien zunächst im Krankenhaus behandelt worden, inzwischen aber außer Gefahr.

    Hotel in Indiens Hightech-Metropole sichert Kooperation zu

    Der Pool bleibt indischen Medien zufolge zunächst wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Das Hotel sagte demnach zu, die Ermittlungen der örtlichen Behörden in vollem Umfang zu unterstützen.

    Die Millionenstadt Bengaluru ist wegen ihrer großen Konzentration von IT-Unternehmen auch als "Silicon Valley" Indiens bekannt./ddo/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 7,20 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +1,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,63 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -2,78 %/+25,00 % bedeutet.





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