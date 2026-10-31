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    Auf jede Bedrohung wirksam reagieren

    ROUNDUP/Irans oberster Führer

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    Für Sie zusammengefasst
    • Chamenei weist Streitkräfte zu sofortiger Abwehr an
    • Bei Angriffen will Iran Zeitpunkt und Ende diktieren
    • Zieldatenbank soll US- und Israels Werte erfassen
    ROUNDUP/Irans oberster Führer - Auf jede Bedrohung wirksam reagieren
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Revolutionsführer Modschtaba Chamenei hat die Streitkräfte des Landes angewiesen, auf jede Bedrohung sofort und wirksam zu reagieren. Ziel sei eine maximale Abschreckung, berichteten iranische Medien übereinstimmend nach einem Treffen des Religionsführers mit Kommandeuren. Es werde keine "geografischen Einschränkungen" geben. Im Fall von Angriffen werde der Iran den Zeitpunkt und die Bedingungen für deren Ende diktieren.

    Eine weitere Anweisung lautet, die Zieldatenbank zu aktualisieren. Es sollten alle Arten von materiellen und immateriellen Vermögenswerte der USA und Israels in Reichweite der Streitkräfte erfasst werden.

    Chamenei verfügt als oberster Führer über die weitreichendsten verfassungsrechtlichen Machtbefugnisse. Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte, bestimmt die grundlegende Politik und kontrolliert zentrale staatliche Institutionen. Der Präsident und die Regierung sind ihm in wesentlichen strategischen Fragen untergeordnet.

    Zuvor hatte sich US-Präsident Donald Trump Medienberichten zufolge bei einem seltenen persönlichen Treffen mit dem Chef des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten (Centcom), Admiral Brad Cooper, unter anderem militärische Optionen im Iran darlegen lassen. Das "Wall Street Journal" werde das als mögliches Zeichen dafür, dass ein bedeutender Einsatz der US-Streitkräfte bevorstehen könnte./da/DP/zb





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