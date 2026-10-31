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    Washington D.C. und Virginia klagen gegen Trumps Triumphbogen

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    • D.C. und Virginia klagen gegen Trumps Triumphbogen
    • Kläger sehen keine Zustimmung des US-Parlaments
    • Der Bogen soll höher als der Arc de Triomphe werden
    Washington D.C. und Virginia klagen gegen Trumps Triumphbogen
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump schwebt ein riesiger Triumphbogen in der US-Hauptstadt vor - bekommt jetzt aber Gegenwind von Washington D.C. und dem angrenzenden Bundesstaat Virginia. Sie reichten bei Gericht eine Klage gegen die US-Regierung ein und werfen ihr laut Gerichtsdokument vor, dass der Plan bislang nicht vom US-Parlament genehmigt worden sei. Sie wollen deshalb den Bau untersagen lassen.

    Trump will einen riesigen Triumphbogen errichten lassen, der größer sein soll als der berühmte Arc de Triomphe in Paris. Auch an der Höhe nehmen die Kläger Anstoß.

    Der Triumphbogen soll an einem zentralen Ort der Hauptstadt entstehen. In der Nähe befindet sich das Lincoln Memorial, zudem liegt der riesige Militärfriedhof Arlington mit Hunderttausenden Gräbern nicht weit.

    Der Präsident fällt in seiner zweiten Amtszeit seit Anfang 2025 immer wieder mit umstrittenen Architekturprojekten auf. So will er einen riesigen Ballsaal auf dem Gelände des Weißen Hauses errichten lassen. Als Golffan will er auch einen neuen Golfplatz in der Hauptstadt. Kritiker halten Trump Geltungssucht vor./rin/DP/zb







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