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    Deutsche Rohstoff legt zu: Diese Entwicklung macht Anleger wieder mutig

    Die Community wird zuversichtlicher

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    Mit einem Plus von 4,0 Prozent sendet Deutsche Rohstoff erste Erholungssignale. Die Community diskutiert, ob Unterbewertung oder berechtigter Ölpreisabschlag für weiteren Rückenwind sorgen kann.

    Die Community wird zuversichtlicher - Deutsche Rohstoff legt zu: Diese Entwicklung macht Anleger wieder mutig
    Foto: adobe.stock.com

    Die Deutsche Rohstoff-Aktie hat auf Wochensicht 4,0 Prozent gewonnen. Für intensive Diskussionen sorgte vor allem die Frage, ob die erneut angehobene Jahresprognose eine deutliche Unterbewertung offenlegt oder der Markt die Risiken des Ölgeschäfts angemessen berücksichtigt. Im wallstreetONLINE-Forum standen sich Zuversicht über steigende Erträge und Zweifel an deren Dauerhaftigkeit gegenüber.

    Günstige Bewertung oder notwendiger Risikoabschlag?

    Die optimistische Lesart stützt sich auf einen konkreten Fortschritt: Für 2026 erwartet Deutsche Rohstoff inzwischen 340 bis 360 Millionen Euro Umsatz statt zuvor 300 bis 320 Millionen Euro. Höhere Ölpreise und eine steigende Förderung in den USA tragen zur Anhebung bei. Mehrere Diskussionsteilnehmer sehen darin die Bestätigung ihrer Erwartung, dass sich das operative Geschäft besser entwickelt, als es der Aktienkurs erkennen lässt. Das auf dem Vorjahr beruhende KGV von 5,82 liefert dieser Sicht ein Bewertungsargument, belegt für sich allein aber keine Unterbewertung.

    Besonders häufig verweist die Community auf die aus ihrer Sicht hohen Ölpreise. Einige Teilnehmer erwarten daraus kräftige Mittelzuflüsse, auch nach Investitionen. Ein ausführlicherer Beitrag argumentiert zudem, nicht nur kurzfristige Lieferpreise, sondern auch die Preise späterer Liefertermine hätten angezogen. Das würde nach dieser Einschätzung die Ertragsperspektiven verbreitern. Die genannten Ölpreisstände und Schlussfolgerungen bleiben jedoch Angaben beziehungsweise Erwartungen aus dem Forum.

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    Rückhalt erhält die positive Sicht durch mehrfach geäußertes Vertrauen in das Management. Gelobt werden die vorausschauende Investitionsplanung und die Auswahl von Beteiligungen. Hoffnungen auf zusätzliche Rohstoffinvestments bleiben dagegen spekulativ. Auch eine im Forum aufgegriffene mögliche Dividende von bis zu 5,50 Euro je Aktie ist eine externe Erwartung, kein bestätigter Ausschüttungsvorschlag.

    Das stärkste Gegenargument betrifft die Haltbarkeit der Gewinne. Skeptische Stimmen halten einen deutlichen Ölpreisrückgang für möglich und verweisen darauf, dass die Förderung ohne weitere Investitionen nicht konstant bleiben müsse. Ein niedriges historisches KGV könne deshalb über die Unsicherheit künftiger Ergebnisse hinwegtäuschen. Selbst anerkannt gute Unternehmensführung beseitige diese Abhängigkeit nicht. Daneben kritisieren mehrere Beiträge die Kapitalmarktkommunikation und wünschen sich Aktienrückkäufe oder höhere Ausschüttungen. Dass solche Maßnahmen den Kurs nachhaltig anheben würden, ist allerdings nicht gesichert.

    94,60 Euro als nächste Bewährungsprobe

    In der kommenden Woche steht das Wochenhoch von 94,60 Euro als Widerstand im Blick; auf der Unterseite bildet das Wochentief von 86,50 Euro die relevante Unterstützung. Das relative Handelsvolumen lag zuletzt beim 0,9-Fachen des Wochenschnitts: Das Kursplus wurde damit nicht von überdurchschnittlichem Handel begleitet. Inhaltlich bleiben die Ölpreisentwicklung sowie mögliche neue Angaben zu Förderung und Investitionsplanung entscheidend. Sie könnten zeigen, wie belastbar die höheren Ertragserwartungen der Community sind.

    Deutsche Rohstoff Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +4,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 94,60€ / 86,50€
    KGV (Vorjahr) 5,82
    Marktkapitalisierung 452,99 Mio.EUR

    Stand: 31.10.2026, 17:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 94,60€ und das Wochentief bei 86,50€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Deutsche Rohstoff

    +1,46 %
    +4,02 %
    +11,59 %
    +10,77 %
    +87,76 %
    +168,15 %
    +275,52 %
    +321,32 %
    +977,00 %
    ISIN:DE000A0XYG76WKN:A0XYG7
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    Zur Deutsche Rohstoff Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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