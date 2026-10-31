PayPal sucht die Richtung: Anleger streiten über Aktienrückkäufe gegen Wachstumsschwäche

Das stärkste Argument der optimistischen Beiträge ist die Verbindung aus hohen Mittelzuflüssen, niedriger Bewertung und dem Rückkauf eigener Aktien. Das Vorjahres-KGV liegt bei 10,48. Befürworter erwarten, dass eine sinkende Aktienzahl den Gewinn je verbleibendem Anteil erhöht und geduldigen Aktionären zugutekommt. Wiederholt wird deshalb eine längere Seitwärtsphase nicht nur als Belastung, sondern auch als Gelegenheit für wirksame Rückkäufe interpretiert.

Kaum verändert, aber heftig umstritten: Die PayPal-Aktie verlor auf Wochensicht 0,3 Prozent. Für intensive Diskussionen im wallstreetONLINE-Forum sorgten die Quartalszahlen und die Frage, ob Aktienrückkäufe eine nachhaltige Erholung tragen können, solange das Geschäft nur langsam wächst. Zwischen dem Wochentief bei 46,89 Euro und dem Hoch bei 51,70 Euro blieb reichlich Raum für unterschiedliche Deutungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ein ausführliches Rechenbeispiel aus der Community schreibt das angenommene Rückkauftempo über zwei Jahre fort. Es illustriert den möglichen Effekt einer deutlich kleineren Aktienzahl, ist aber keine belastbare Prognose: Das Szenario setzt unter anderem fortgesetzte Rückkäufe und unveränderte Kurse voraus. Die genannten Detailbeträge und künftigen Aktienzahlen sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen nicht bestätigt. Tragfähig bleibt der grundsätzliche Gedanke, nicht das konkrete Ergebnis der Modellrechnung.

Die Gegenposition setzt am operativen Geschäft an. PayPal steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um zwei Prozent auf 8,58 Milliarden US-Dollar. Kritische Stimmen halten dieses Tempo für zu niedrig, um eine deutliche Neubewertung zu rechtfertigen. Ein durch weniger Aktien gestützter Gewinn je Anteil wäre aus ihrer Sicht kein ausreichender Beleg für eine geschäftliche Wende. Der Streit dreht sich damit weniger um die rechnerische Wirkung der Rückkäufe als darum, ob parallel genug zusätzliches Geschäft entsteht.

Hoffnung machen einigen Teilnehmern Hinweise auf eine stärkere Nutzung bestehender Konten und bessere Verdienstmöglichkeiten bei Venmo. Die dazu im Forum verbreiteten Kennzahlen und Managementaussagen sind hier nicht unabhängig bestätigt. Ebenso bleibt die diskutierte Belastung des europäischen Geschäfts eine Community-Darstellung. Gerade die Frage, ob bessere Nutzung tatsächlich in stärkeres Umsatzwachstum mündet, verbindet diese Beiträge mit dem zentralen Streitpunkt.

Übernahmen, mögliche Abspaltungen oder ein Verkauf von PayPal liefern zusätzliche Fantasie. Dafür enthalten die geprüften Informationen jedoch keine Bestätigung. Diese Spekulationen wiegen deshalb weniger schwer als die mehrfach begründete Debatte über Kapitalverwendung und Wachstum.

Nächste Woche zählt die Zone um 51,70 Euro

Für die kommende Woche steht zunächst das Wochenhoch bei 51,70 Euro als Widerstand im Blick; im Forum wurde bereits das Stocken im Bereich um 51,50 Euro thematisiert. Auf der Unterseite bildet das Wochentief bei 46,89 Euro die relevante Unterstützung. Das Handelsvolumen lag zuletzt beim 1,2-Fachen des Wochenschnitts. Entscheidend wird sein, ob ein erneuter Anlauf nach oben Anschlusskäufe findet oder die Wachstumsskepsis wieder überwiegt. Konkrete bestätigte Unternehmenstermine für die nächste Woche liegen nicht vor.

PayPal Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -0,3 % Wochenhoch / Wochentief 51,70€ / 46,89€ KGV (Vorjahr) 10,48 Marktkapitalisierung 43,54 Mrd.EUR

Stand: 31.10.2026, 19:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 51,70€ und das Wochentief bei 46,89€ die zunächst wichtigsten Marken.