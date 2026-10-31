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    The Rebirth mit Präsentation von Nikki Wellness Technology sowie Abschluss einer Privatplatzierung an

    Frequency Exchange kündigt weltweite digitale Premiere der Serie Superhuman 2

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    Frequency Exchange kündigt weltweite digitale Premiere der Serie Superhuman 2 - The Rebirth mit Präsentation von Nikki Wellness Technology sowie Abschluss einer Privatplatzierung an
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    Vancouver, British Columbia, Kanada / 30. Oktober 2026 / IRW-Press / Frequency Exchange Corp. („Frequency Exchange“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FREQ) (OTCQB: FRECF) (FWB: YC6) freut sich, die weltweite digitale Premiere von Superhuman 2: The Rebirth bekannt zu geben. Die neue vierteilige Dokumentarserie der preisgekrönten Filmemacherin Caroline Cory stellt die NIKKI Wellness Technology vor, die als Hauptpartner der Serie fungiert und zugleich die führende frequenzbasierte Wellness-Plattform und das tragbare Gerät des Unternehmens ist.

     

     

    Nach der ersten Vorstellung im Rahmen der offiziellen Auswahl des DaVinci International Film Festival am 26. September 2026 und der Weltpremiere auf dem roten Teppich in Beverly Hills am 4. Oktober 2026 beginnt heute, am 30. Oktober 2026, die weltweite digitale Veröffentlichung von Superhuman 2: The Rebirth. Die vierteilige Serie beleuchtet neue Perspektiven auf das menschliche Potenzial, die Wahrnehmung und die kognitive Leistungsfähigkeit. Dazu bringt sie ein Team führender Fachleute zusammen, die auf Grundlage wissenschaftlicher Forschung Einblicke in innovative Wellness-Ansätze geben.

     

    Die weltweite Online-Premiere begann heute um 12:00 Uhr PST (Pacific Standard Time) mit Live-Gesprächen und Frage-und-Antwort-Runden (Q&A) mit Mitwirkenden der Produktion. Stephen Davis, CEO von Frequency Exchange und Gründer von NIKKI Technology, nahm an einem Live-Gespräch mit anschließender Fragerunde teil. Darauf folgte die Premiere der vierteiligen Dokumentarserie. Tickets für die Online-Veranstaltung sind unter watch.superhuman2.com erhältlich. Jedes Ticket ermöglicht sieben Tage lang den Zugriff auf die gesamte Serie.

     

    „Die heutige weltweite digitale Premiere stellt einen wichtigen Meilenstein für die Bekanntheit von NIKKI und Frequency Exchange dar“, sagte Stephen Davis. „Die prominente Einbindung von NIKKI in die gesamte Serie Superhuman 2: The Rebirth sowie meine Teilnahme an der Live-Premiere bieten uns die Gelegenheit, die Technologie und unsere Geschichte einem internationalen Publikum vorzustellen, während wir unsere umfassenderen Strategien zur Kommerzialisierung und Steigerung unserer Bekanntheit am Markt weiter vorantreiben.“

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