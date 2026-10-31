Die BYD-Aktie gibt nach: Im Forum wachsen die Zweifel

Die optimistische Seite argumentiert vor allem mit der Expansion. Neue Werke und Vertriebsstrukturen würden zunächst Mittel binden, könnten aber die Grundlage für höhere Erträge schaffen. Mehrere Beiträge verweisen zudem auf eine aus ihrer Sicht vorteilhafte eigene Fertigung wesentlicher Komponenten. Diese vertikale Integration verschaffe BYD Kostenspielräume, mit denen sich auch ein schärferer Preiswettbewerb bewältigen lasse. Eine stärkere Produktion in Europa könnte nach Einschätzung der Befürworter künftig zusätzlich die Belastung durch Handelshemmnisse verringern.

Die BYD-Aktie verlor auf Wochensicht 3,0 Prozent – und lieferte damit reichlich Stoff für intensive Debatten im wallstreetONLINE-Forum. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die Wachstumsperspektiven die Bewertung rechtfertigen oder niedrige Margen und hohe Investitionen dagegen sprechen. Die Diskussion entzündete sich vor allem an den von der Community besprochenen Quartalszahlen und dem Vergleich mit deutschen Autobauern.

Auch die operative Entwicklung wird nicht durchweg negativ gelesen. Einige Teilnehmer sehen in den diskutierten Umsätzen und Margen Anzeichen einer Stabilisierung. Den Export beurteilen sie günstiger als das chinesische Inlandsgeschäft. Ihr Kernargument: Ein Unternehmen im Ausbau könne einen höheren Bewertungsmaßstab verdienen als ein Hersteller mit schrumpfendem Geschäft. Die im Forum genannten Vergleichszahlen zu deutschen Wettbewerbern sind allerdings nicht unabhängig bestätigt.

Die Gegenseite hält dagegen, dass Absatzwachstum allein keine attraktive Gewinnentwicklung garantiere. Wiederholt wird eine Nettomarge von rund 4,5 Prozent angeführt; diese Zahl stammt aus den Beiträgen und ist hier nicht verifiziert. Kritiker bezweifeln, dass eine solche Ertragskraft den Bewertungsabstand zu etablierten Herstellern trägt. Das geprüfte KGV auf Basis des Vorjahres beträgt 24,58. Ob es angemessen ist, hängt wesentlich davon ab, welche Gewinnsteigerungen BYD künftig tatsächlich erreicht.

Entscheidend wird der Mittelzufluss

Besonders konkret fällt die Kritik am Verhältnis von Ergebnis, Investitionen und Liquidität aus. Eine ausführliche Analyse im Forum bemängelt schwache operative Mittelzuflüsse und einen negativen freien Cashflow. Auch diese Angaben sind unbestätigt, benennen aber einen wichtigen Prüfpunkt: Wachstum muss sich auf Dauer nicht nur in verkauften Fahrzeugen, sondern auch in verfügbaren Mitteln zeigen. Andere Beiträge bezweifeln außerdem, dass die diskutierten Absatzziele noch erreichbar sind.

Für die kommende Woche bleiben deshalb Hinweise zur Inlandsnachfrage, zur Exportentwicklung und zur europäischen Handelspolitik relevant. Die geprüften Wochenmeldungen beschreiben Druck auf Chinas Autobauer und drohende neue Handelsbarrieren. Im Kursbild bildet das Wochentief bei 7,682 Euro die nächste Unterstützung, das Wochenhoch bei 8,20 Euro den Widerstand. Das zuletzt nur 0,7-fache Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt macht bei einem Ausbruch auch die Umsatzentwicklung an der Börse zum wichtigen Prüfstein.

BYD Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -3,0 % Wochenhoch / Wochentief 8,20€ / 7,682€ KGV (Vorjahr) 24,58 Marktkapitalisierung 28,84 Mrd.EUR

Stand: 31.10.2026, 20:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 8,20€ und das Wochentief bei 7,682€ die zunächst wichtigsten Marken.