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    Verkauf von Diatron: höhere Marge, offene Mittelfristziele

    Small-Cap-Moment der Woche

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    Für 2026 soll der Bereich rund 20 Mio.€ Umsatz und ein bereinigtes EBIT von etwa -10 Mio.€ erzielen.

    Small-Cap-Moment der Woche - Verkauf von Diatron: höhere Marge, offene Mittelfristziele

    𝗦𝗺𝗮𝗹𝗹-𝗖𝗮𝗽-𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲𝗿 𝗪𝗼𝗰𝗵𝗲: STRATEC SE
     

    📣 Am Freitagabend hat Stratec den Verkauf der Tochter Diatron MI mit ihren Hämatologie- und Klinische-Chemie-Produkten an ein indisches Investorenkonsortium gemeldet. Der feste Kaufpreis beträgt 10 Mio.€ plus erfolgsabhängige Bestandteile, das Closing wird im vierten Quartal erwartet. Das OEM-Geschäft für Molekular- und Immundiagnostik wurde zuvor herausgelöst und bleibt im Konzern. Stratec hatte Diatron im März 2016 übernommen. Für 2026 soll der Bereich rund 20 Mio.€ Umsatz und ein bereinigtes EBIT von etwa -10 Mio.€ erzielen.

     

    🧾 Im dritten Quartal fallen nicht zahlungswirksame Wertminderungen von 44,1 Mio.€ an, im vierten Quartal erwartet Stratec einen ebenfalls nicht zahlungswirksamen Entkonsolidierungseffekt von -4 bis -9 Mio.€. Für die fortgeführten Aktivitäten liegt die bereinigte EBIT-Marge 2026 nun bei 13-15% (zuvor rund 10% inklusive Diatron). Beim Umsatz erwartet Stratec währungsbereinigt stabil bis leicht steigend, bezogen auf einen um Diatron bereinigten Vorjahreswert von 223,5 Mio.€. Zuvor war ein mittleres bis hohes einstelliges Wachstum prognostiziert.

     

    📊 Die Entwicklung 2026 (inklusive Diatron): Im ersten Halbjahr lag der Umsatz bei 112,5 Mio.€ (-3,3% währungsbereinigt), die bereinigte EBIT-Marge bei 6,9%. Für die ersten neun Monate nennt Stratec vorab 164,9 Mio.€ Umsatz und 8,3% Marge. Daraus ergeben sich für das dritte Quartal rund 52 Mio.€ Umsatz und eine Marge von rund 11%. Im Halbjahr wuchsen die Analysesysteme um 15,4%, getragen von höheren Abrufmengen in Immundiagnostik, Molekularbiologie und Immunhämatologie. Serviceteile und Verbrauchsmaterialien gingen um 11,9% zurück, weil Kunden nach Eigentümerwechseln auf Kapitaleffizienz und Lagerbestände achten. Das erste Quartal war wegen hoher Entwicklungsumsätze im Vorjahr schwach erwartet worden.

     

    🔭 Im April hatte Stratec Mittelfristziele genannt: Umsatzwachstum von 6-8% pro Jahr bis 2028 und 10-12% von 2028 bis 2030, dazu eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 13% 2028 und 15% 2030. Treiber sollten Produktanläufe aus der Launch-Pipeline sein, etwa Nachfolgesysteme in Immunoassay und Molekulardiagnostik für Bestandskunden und ein hochsensitives Immunoassay-System für einen neuen Kunden. Diese Ziele werden laut Ad-hoc Meldung vom Freitag nicht mehr aufrechterhalten. Eine Aktualisierung folgt spätestens mit dem Geschäftsbericht 2026.

    𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

    Stratec bereinigt das Portfolio. Mit Diatron geht der Verlustbringer, die Marge der fortgeführten Aktivitäten liegt 2026 bei 13-15% und damit bereits auf dem Niveau, das bisher erst für 2028 angepeilt war (damals inklusive Diatron). Zugleich ist der Umsatzausblick vorsichtiger geworden, und ohne Mittelfristziele fehlt der Rahmen für die Anläufe der neuen Systeme. Entscheidend wird, ob die Pipeline das Wachstum im Kerngeschäft trägt und ob die neuen Ziele die höhere Marge bestätigen.

     

     

    Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

     

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    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

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    Autor
    Lukas Spang
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    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
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    Verfasst von Lukas Spang
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