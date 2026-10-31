Deutsche Telekom kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor

Die nachvollziehbarsten positiven Argumente knüpfen an das operative Geschäft an. Mehrere Beiträge werten die Quartalszahlen von T-Mobile US als gute Grundlage für den anstehenden Bericht der deutschen Mutter. Die im Forum angeführten Zuwächse bei Kunden, Umsatz und bereinigtem Betriebsergebnis nähren die Erwartung, dass die US-Tochter weiterhin einen wesentlichen Ergebnisbeitrag liefert. Die geprüften Wochenmeldungen bestätigen den positiven Eindruck der Zahlen; am Freitag gewann die T-Mobile-Aktie an der Nasdaq mehr als sechs Prozent.

Nur 0,2 Prozent Wochenplus, aber reichlich Gesprächsstoff: Die Deutsche Telekom-Aktie wurde im wallstreetONLINE-Forum intensiv diskutiert. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob T-Mobile US den Konzern weiter antreibt oder die starke Bindung an das US-Geschäft zum Risiko wird. Überzeugende Quartalszahlen der Tochter und Berichte über vorerst gestoppte Fusionspläne trafen auf Sorgen vor Satellitenkonkurrenz. Zwischen 24,84 und 26,22 Euro bot auch der Kursverlauf Anlass zur Debatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ein genauerer Blick auf die Zahlungsströme relativiert allerdings die Zuversicht. Nach den im Forum wiedergegebenen Zahlen stieg der bereinigte freie Cashflow, während der operative Mittelzufluss zurückging. Als Erklärung werden niedrigere Investitionsausgaben genannt. Das ist ein wichtiger Unterschied: Mehr frei verfügbares Geld wäre dann nicht ausschließlich Ausdruck eines stärkeren laufenden Geschäfts. Auch eine laut diesen Beiträgen gestiegene Kündigungsquote verdient Beachtung. Die Detailangaben sind hier jedoch nicht unabhängig bestätigt.

Für die Telekom selbst hoffen einige Teilnehmer auf eine positive Ergebnisüberraschung und Spielraum bei der Dividende. Zusätzlich werden mögliche Einsparungen durch künstliche Intelligenz angeführt. Das bleiben Erwartungen: Aus den bereitgestellten geprüften Informationen lässt sich weder eine höhere Ausschüttung noch ein bereits messbarer Ergebniseffekt durch KI ableiten.

Die Gegenposition setzt bei der Abhängigkeit vom US-Geschäft an. Kritische Stimmen sehen darin ein Konzentrationsrisiko, falls Wettbewerb oder Kundenabwanderung zunehmen. Wiederholt wird ein schneller Ausbau satellitengestützter Angebote durch SpaceX als Bedrohung beschrieben. Andere halten dagegen, dass Aufbauzeit, Kosten und die tatsächliche Wirkung auf das heutige Geschäft nicht übersprungen werden dürfen. Ein kurzfristiger Schaden für die Telekom ist damit nicht belegt; konkrete Übernahmeszenarien bleiben Spekulation.

Auch die Fusionsdebatte zeigt die Spannung zwischen strategischen Möglichkeiten und Unsicherheit. Geprüft sind Berichte über vorerst gestoppte Pläne, nicht deren endgültiges Scheitern. Die im Forum diskutierten Folgen für Staatsanteil und Konzernstruktur sind mögliche Szenarien, keine beschlossenen Veränderungen.

Am 5. November zählen die Konzernzahlen

In der kommenden Woche steht am 5. November 2026 der Quartalsfinanzbericht zum dritten Quartal an. Entscheidend wird, wie sich die Stärke der US-Tochter im Gesamtkonzern niederschlägt und welche Aussagen zu Cashflow, Investitionen und Ausblick folgen. Orientierung bietet das Wochenhoch bei 26,22 Euro als Widerstand, während das Wochentief bei 24,84 Euro die nächste Unterstützung markiert. Das zuletzt lediglich durchschnittliche Handelsvolumen liefert bislang kein zusätzliches Signal für eine klare Richtung.

Deutsche Telekom Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +0,2 % Wochenhoch / Wochentief 26,22€ / 24,84€ KGV (Vorjahr) 13,90 Marktkapitalisierung 126,14 Mrd.EUR

Stand: 31.10.2026, 21:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Termine der kommenden Woche:

05.11.2026: Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3)

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 26,22€ und das Wochentief bei 24,84€ die zunächst wichtigsten Marken.