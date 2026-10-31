GAC präsentiert den brandneuen GAC E8 auf der Macao Auto Expo 2026

MACAO, 31. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Am 30. Oktober wurde die 16. China (Macau) International Automobile Exposition im Cotai Expo des The Venetian Macao eröffnet. Unter dem Motto „Where Craft Meets Technology" präsentierte GAC mehrere Modelle mit alternativen Antrieben. Der GAC ALL-NEW E8 wurde offiziell in Macau vorgestellt, während der AION i60 und der AION N60 ihr Debüt in Macau feierten. Als einzige chinesische Automarke, die seit 16 Jahren in Folge an der Macau Auto Expo teilnimmt, setzt GAC sein Engagement unter dem Motto „In Macau, für Macau" fort – wobei der Absatz in Macau in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 113 % gestiegen ist.

Was die Produktpalette betrifft, präsentierte GAC eine hochkarätige Modellreihe, darunter den GAC ALL-NEW E8, den GAC ALL-NEW M8, den AION i60, den AION N60, den AION UT, den AION V und den GAC E9 PHEV, die batterieelektrische, Plug-in-Hybrid- und Extended-Range-Antriebe sowie Limousinen, SUVs und MPVs abdecken. Im Bereich Vertrieb und Service stellt GAC „GAC CARE+" in den Mittelpunkt und unterstützt die Nutzer von der Fahrzeugauswahl und dem Kauf bis hin zur Nutzung und Wartung. Das Unternehmen ist mit einem Showroom in Macau vertreten und bietet den „Bay Area Link"-Service für Wartungsarbeiten in der gesamten Greater Bay Area an, unterstützt durch das einheitliche „One GAC"-Netzwerk. Die GAC Owner App ermöglicht die Fahrzeugsteuerung mit einem Fingertipp, und weitere Service-Showrooms sind geplant. GAC knüpft zudem durch globales Sportmarketing Kontakte zu den Nutzern und geht Partnerschaften mit Vereinen wie dem Chelsea FC Men, dem Villarreal CF und Flamengo ein, um die gemeinsame Leidenschaft für den Fußball zu teilen.