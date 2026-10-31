Copper One schließt erstes Bohrloch des 10.000 Fuß umfassenden Phase-2-Bohrprogramms ab und durchteuft im Bohrloch MHB-39 auf dem Vorzeigeprojekt Majuba Hill in Nevada visuell identifiziertes gediegenes Kupfer

Vancouver, BC / 30. Oktober 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. („Copper One“) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) (das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss des Bohrlochs MHB-39 bekannt zu geben. Dabei handelt es sich um das erste Bohrloch des bis zu 10.000 Fuß umfassenden Phase-2-Diamantbohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Majuba Hill (Kupfer-Silber-Gold) („Majuba Hill“ oder das „Projekt“) im Pershing County im US-Bundesstaat Nevada.

MHB-39 erreichte eine Endtiefe von 1.460 Fuß (rund 445 Meter) und übertraf damit die ursprünglich geplante Tiefe von 1.250 Fuß (381 Meter). Aufgrund der anhaltenden Verkieselung beschloss das technische Team, das Bohrloch zu verlängern, um die in der Tiefe angetroffenen Alterationszonen genauer zu untersuchen. Bereits in einem früheren Abschnitt des Bohrlochs wurde visuell identifiziertes gediegenes Kupfer festgestellt.

MHB-39 Highlights

Erstes Bohrloch der Phase 2 abgeschlossen: MHB-39 erreichte eine Tiefe von 1.460 Fuß und übertraf damit die ursprünglich geplante maximale Bohrtiefe um rund 210 Fuß.

Gediegenes Kupfer (Abbildung 1) und Kupferoxide (Abbildung 2) im Bohrloch festgestellt: Diese Beobachtungen müssen noch durch Laboranalysen bestätigt werden.

Anhaltende Verkieselung: Die durchgehend festgestellte Verkieselung war ausschlaggebend dafür, das Bohrloch über die ursprünglich geplante Zieltiefe hinaus zu verlängern.

Geologische Beobachtungen am Ende des Bohrlochs: MHB-39 endete in mäßig verkieseltem Rhyolith mit stockwerkartig angeordneten Turmalin-Äderchen sowie Spuren von feinkörnigem Pyrit und Sphalerit.

David Greenway, President und Chief Executive Officer von Copper One, kommentierte: „Durch die Verlängerung von MHB-39 über die ursprünglich geplante Bohrtiefe hinaus erhält unser technisches Team zusätzliche geologische Informationen, während wir die Phase 2 auf Majuba Hill vorantreiben. Die im Bohrloch visuell beobachteten sekundären Kupferminerale und die anhaltende Verkieselung rechtfertigen weitere Untersuchungen durch eine detaillierte geologische Protokollierung, Probenahme und Analyse. Mit einem Bohrprogramm von bis zu 10.000 Fuß arbeiten wir daran, die Verteilung der Mineralisierung und Alteration in unseren vorrangigen Zielgebieten besser zu verstehen.“

Abbildung 1: Gediegenes Kupfer in einer Tiefe von 1.090 Fuß (332 Meter). Die visuelle Identifizierung ist vorläufig und sollte nicht als Ersatz für die Ergebnisse der Laboranalyse angesehen werden.

Geologische Zusammenfassung von MHB-39

MHB-39 war ursprünglich für eine Bohrtiefe zwischen 1.000 und 1.250 Fuß ausgelegt. Im Verlauf der Bohrarbeiten veranlasste die anhaltende Verkieselung das technische Team, das Bohrloch zu verlängern, sodass schließlich eine Tiefe von 1.460 Fuß erreicht wurde.

Am Ende des Bohrlochs wurde mäßig verkieselter Rhyolith mit stockwerkartig angeordneten Turmalin-Äderchen sowie Spuren von feinkörnigem Pyrit und Sphalerit durchteuft. Diese Beobachtungen werden in die geologische Interpretation des Unternehmens einfließen und als Grundlage für die Planung der nachfolgenden Bohrungen dienen.

Die visuellen Beobachtungen der Mineralisierung sind vorläufig und lassen keine Rückschlüsse auf die Metallgehalte oder die wirtschaftliche Bedeutung zu. Zur Bestimmung der Konzentrationen von Kupfer, Silber, Gold und anderen Metallen sind Laboranalysen erforderlich.

Das erweiterte Phase-2-Diamantkernbohrprogramm des Unternehmens (das „Phase-2-Programm“) umfasst bis zu 10.000 Fuß (3.048 Meter) an Diamantkernbohrungen mit HQ/PQ-Bohrkerndurchmesser. Das Phase-2-Programm soll die systematische Erkundung vorrangiger Ziele bei Majuba Hill beschleunigen und die Zielsetzung des Unternehmens unterstützen, das Projekt in Richtung einer ersten Mineralressourcenschätzung voranzutreiben, die gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt wird. Bislang wurden auf Majuba Hill mehr als 100 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von über 95.000 Fuß (28.956 Meter) niedergebracht.

Die Analyseergebnisse des abgeschlossenen Phase-1-Bohrprogramms 2026 stehen noch aus und werden bekannt gegeben, sobald sie eingegangen, geprüft und validiert sind.

Abbildung 2: Kupferoxide in einer Tiefe von 820 Fuß (249 Meter) in MHB-39.

Quelle: CME Group, Überblick über Kupfer-Futures, zuletzt aktualisiert am 18. September 2026 um 4:49 Uhr CT. Die Marktdaten sind um mindestens 10 Minuten verzögert.

Highlights des Phase-2-Programms

Erweitertes Programm mit Diamantkernbohrungen über bis zu 10.000 Fuß (3.048 Meter).

Erste Bohrungen über ca. 5.000 Fuß (1.524 Meter) wurden an Evolve vergeben, wobei ein tragbares Kernbohrgerät für Bohrkerne mit HQ/PQ-Durchmesser zum Einsatz kommt.

Geplant sind kontinuierliche Bohrarbeiten in zwei Schichten rund um die Uhr (24 Stunden pro Tag, sieben Tage pro Woche).

Die maximal geplante Bohrtiefe im Rahmen des anfänglichen Umfangs beträgt etwa 1.700 Fuß (518 Meter), wobei die endgültigen Bohransatzpunkte, Azimute, Neigungen und Tiefen vom technischen Team des Unternehmens festgelegt werden.

Echtzeit-Einblick in den Betriebsablauf über die EVX Connect-Plattform von Evolve.

Abbildung 3: Blick von erhöhter Position auf Bohrplattform 26DPH-8 auf dem zu 100 % im Besitz von Copper One Resources Corp. befindlichen Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill im Pershing County, Nevada.

Echtzeit-Technologie für das Bohrprogramm

Wie bereits angekündigt, beauftragte das Unternehmen die Firma Evolve Exploration Nevada, LLC („Evolve“) mit der Durchführung der Phase-2-Diamantkernbohrungen.

Jede Bohranlage von Evolve arbeitet mit EVX Connect, der Echtzeit-Betriebsplattform von Evolve. Über EVX Connect erwartet Copper One den Erhalt von Live-Bohrdaten, digitaler PLOD-Berichterstattung, der Verfolgung der Koordinaten der Bohrungen, einer optimierten Rechnungsstellung sowie hochwertiger Fotos des Bohrkerns unmittelbar nach dessen Bergung. Der Zugriff auf die Informationen erfolgt über Web- und mobile Schnittstellen, wodurch die technischen und Management-Teams des Unternehmens zeitnah Einblick in den Bohrfortschritt und die Feldarbeiten erhalten.

Über das Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada

Das Kupfer-Silber-Gold-Explorationsprojekt Majuba Hill ist das Vorzeigeprojekt von Copper One Resources Corp. Es befindet sich im Pershing County im US-Bundesstaat Nevada. Nevada belegte im Investment Attractiveness Index der Annual Survey of Mining Companies 2025 des Fraser Institute weltweit den ersten Platz. Das Konzessionsgebiet umfasst eine Fläche von rund 9.684 Acres (3.919 Hektar) und befindet sich rund 70 Meilen (113 Straßenkilometer) südwestlich von Winnemucca und 156 Meilen (251 Kilometer) nordöstlich von Reno.

Das Projekt profitiert von einer erstklassigen Infrastruktur samt ganzjährig befahrbaren Zufahrtsstraßen, nahegelegener Strom- und Wasserversorgung und Zugang zu qualifizierten Bergbaufachkräften. Majuba Hill ist ein ehemaliger Kupferbergbaubetrieb mit einer umfangreichen Explorationsdatenbank, die Datenmaterial aus historischen Bohrungen über eine Gesamtlänge von rund 95.000 Fuß (28.956 Meter) beinhaltet. Sie bildet eine solide technische Grundlage für die laufende Exploration, die darauf abzielt, das Ausmaß und wirtschaftliche Potenzial des Mineralisierungssystems genauer zu bestimmen.

Im Zuge der Explorationsarbeiten wurde ein großes hydrothermales Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystem ermittelt, das noch Erweiterungspotenzial birgt. Im Fokus der aktuellen Exploration steht für das Unternehmen die Weiterentwicklung seines geologischen Modells durch systematische Bohrungen, geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und Strukturauswertungen. Es geht darum, die Ausdehnung, Kontinuität und Bedeutung der Mineralisierung zu evaluieren. Um die Größe und das wirtschaftliche Potenzial des Mineralisierungssystems genauer zu erfassen, sind weitere Bohrungen und technische Studien erforderlich.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen des Unternehmens, der eine „qualifizierte Person“ im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die in der Elektrifizierung, der KI-Infrastruktur und in Rechenzentren, im Bereich der erneuerbaren Energien, im Verteidigungssektor sowie bei der Modernisierung der Stromversorgungssysteme zum Einsatz kommen.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer etablierten Bergbauregion mit bestehender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich von Campbell River in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der Coast Suture Zone, eines geologischen Gürtels, der für Porphyr-Kupfer- und Skarnmineralisierungen bekannt ist. Die systematische Exploration untersucht weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Copper One hält über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Rooinek Mining Corp. zudem eine 100%ige Beteiligung am Projekt Sport in Utah, welches das Portfolio des Unternehmens an nordamerikanischen Kupferexplorations-Assets erweitert.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und den disziplinierten Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Market Regulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Board of Directors von Copper One Resources Corp.

„David Greenway“

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643





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Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch Wörter wie „geht davon aus“, „glaubt“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „schätzt“, „könnte“, „wird“, „möglicherweise“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich der Fortsetzung, des Zeitplans, des Umfangs und des Abschlusses des erweiterten Diamantkernbohrprogramms der Phase 2 des Unternehmens mit einer Tiefe von bis zu 10.000 Fuß (3.048 Meter) im Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada; der geplanten Bohraktivitäten und der erwarteten operativen Leistung von Evolve Exploration Nevada, LLC; die erwarteten Vorteile und Funktionen der EVX Connect-Plattform; die geologische Interpretation des Bohrlochs MHB-39, einschließlich visuell identifizierten gediegenen Kupfer, Kupferoxide, Verkieselung sowie damit verbundener Alterationen und Mineralisierungen; die geplanten geologischen Aufzeichnungen, Probenahmen, Laboranalysen und technischen Auswertungen von MHB-39 und nachfolgenden Bohrlöchern; den erwarteten Erhalt, die Überprüfung, Validierung und Veröffentlichung der Analyseergebnisse aus dem abgeschlossenen Bohrprogramm der Phase 1 im Jahr 2026 und dem laufenden Programm der Phase 2; die Identifizierung, Priorisierung und Erprobung von Explorationszielen; zukünftige Bohrstandorte, Bohrtiefen, Zeitpläne und den Umfang des Programms; die Bewertung von Ausmaß, Geometrie, Gehalt, Kontinuität und Bedeutung der Mineralisierung bei Majuba Hill; das längerfristige Ziel des Unternehmens, das Projekt in Richtung einer ersten Schätzung der Mineralressourcen voranzutreiben, die gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wird; zukünftige Explorationsaktivitäten und technische Studien; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Finanzmittel zur Fortführung seiner Explorationsprogramme zu beschaffen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den wesentlichen Annahmen, die diesen Aussagen zugrunde liegen, gehören unter anderem, dass das erforderliche Bohrzubehör, qualifiziertes Personal, Auftragnehmer, Labordienstleistungen, Verbrauchsmaterialien, Genehmigungen und Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen weiterhin zur Verfügung stehen werden; dass der Zugang zum Standort sowie die Wetter- und Betriebsbedingungen eine Fortsetzung der Explorationsaktivitäten ohne wesentliche Unterbrechungen ermöglichen werden; dass die Bohrarbeiten im Wesentlichen wie geplant voranschreiten werden; dass geologische Informationen und Analyseergebnisse innerhalb der erwarteten Zeitrahmen eingehen, geprüft und ausgewertet werden; dass die geologischen Interpretationen und Explorationsziele des Unternehmens weiterhin durch zusätzliche technische Informationen gestützt werden; und dass ausreichende technische und finanzielle Ressourcen zur Durchführung künftiger Explorations- und technischer Studien zur Verfügung stehen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Dazu gehören unter anderem Verzögerungen, Unterbrechungen oder Änderungen bei geplanten Bohrarbeiten, Standorten, Bohrtiefen, Zeitplänen oder dem Programmumfang; betriebliche oder technische Schwierigkeiten, einschließlich Geräteausfällen und unerwarteter geologischer Gegebenheiten; Verzögerungen bei der Probenahme, der Laboranalyse oder dem Erhalt von Analyseergebnissen; die Möglichkeit, dass Laborergebnisse visuelle Beobachtungen der Minerale oder geologische Interpretationen nicht bestätigen; die Möglichkeit, dass visuell identifizierte Kupfermineralisierungen, Kupferoxide, Verkieselung oder andere Alterationsmerkmale nicht mit wirtschaftlich bedeutenden Metallgehalten, mineralisierten Mächtigkeiten oder Kontinuität korrespondieren; Unsicherheiten hinsichtlich des Ausmaßes, des Gehalts, der Geometrie und der Kontinuität der Mineralisierung; die Möglichkeit, dass zusätzliche Explorationen und technische Bewertungen möglicherweise keine ausreichenden Belege liefern, um eine erste Mineralressourcenschätzung zu stützen; die Verfügbarkeit und die Kosten von qualifiziertem Personal, Auftragnehmern, Ausrüstung, Material und Finanzmitteln; ungünstige Wetter- und Standortbedingungen; Genehmigungs-, Umwelt- und behördliche Auflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; sowie die mit der Mineralexploration und -erschließung verbundenen geologischen, operativen und finanziellen Risiken.

Auf Majuba Hill wurde bislang keine Mineralressource oder Mineralreserve ermittelt, und es kann nicht garantiert werden, dass die laufenden oder künftigen Explorationsarbeiten zur Abgrenzung einer Mineralressource oder Mineralreserve führen werden. Weitere Risikofaktoren sind in den Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten abweichen können. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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Die Copper One Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,58 % und einem Kurs von 0,350CAD auf CSE (30. Oktober 2026, 21:10 Uhr) gehandelt.