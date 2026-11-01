ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die ABB Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 86,52€. Die ABB Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,84 %.
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Analysten und Kursziele für die ABB Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|82,00Euro
|+6,94 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|76,00CHF
|+7,07 %
|-
|RBC
|82,00CHF
|+15,53 %
|09.10.2026
|UBS
|88,00CHF
|+23,98 %
|12.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|80,00CHF
|+12,71 %
|14.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|80,00CHF
|+12,71 %
|20.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|80,00CHF
|+12,71 %
|20.10.2026
|BERENBERG
|80,00CHF
|+12,71 %
|20.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.10.2026
|BERENBERG
|80,00CHF
|+12,71 %
|21.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|79,00CHF
|+11,30 %
|29.10.2026
+0,16 %
+4,17 %
-11,37 %
-9,96 %
+18,42 %
+144,79 %
+165,74 %
+303,26 %
+233,39 %
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