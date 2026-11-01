Carl Zeiss Meditec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Carl Zeiss Meditec AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Carl Zeiss Meditec Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Carl Zeiss Meditec Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec Aktie beträgt 22,50€. Die Carl Zeiss Meditec Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -35,53 %.
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Analysten und Kursziele für die Carl Zeiss Meditec Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|23,00Euro
|-34,10 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|26,00EUR
|-25,50 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|23,00EUR
|-34,10 %
|05.10.2026
|JPMORGAN
|18,00EUR
|-48,42 %
|22.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2026
+0,52 %
+0,52 %
+10,37 %
+16,33 %
-21,40 %
-53,77 %
-80,10 %
+5,59 %
-25,43 %
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