Air Liquide Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: eyewave - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Air Liquide Aktie im Überblick.
18 Analysten empfehlen die Air Liquide Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Air Liquide Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Air Liquide Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Air Liquide Aktie beträgt 189,81€. Die Air Liquide Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,96 %.
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Analysten und Kursziele für die Air Liquide Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|204,00Euro
|+12,81 %
|-
|JPMorgan
|166,00Euro
|-8,21 %
|-
|Bernstein
|193,00Euro
|+6,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|192,00EUR
|+6,17 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|194,00EUR
|+7,28 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|194,00EUR
|+7,28 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|194,00EUR
|+7,28 %
|-
|JPMORGAN
|162,00EUR
|-10,42 %
|05.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|192,00EUR
|+6,17 %
|05.10.2026
|JEFFERIES
|204,00EUR
|+12,81 %
|05.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|192,00EUR
|+6,17 %
|12.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|192,00EUR
|+6,17 %
|13.10.2026
|JPMORGAN
|166,00EUR
|-8,21 %
|14.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|193,00EUR
|+6,72 %
|19.10.2026
|JPMORGAN
|166,00EUR
|-8,21 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|172,00EUR
|-4,89 %
|29.10.2026
|BERENBERG
|210,00EUR
|+16,12 %
|29.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|193,00EUR
|+6,72 %
|29.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|199,00EUR
|+10,04 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|204,00EUR
|+12,81 %
|29.10.2026
|UBS
|204,00EUR
|+12,81 %
|29.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2026
+1,99 %
+4,04 %
+6,70 %
+5,74 %
+16,37 %
+23,86 %
+50,41 %
+183,80 %
+777,18 %
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