Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Marek SLUSARCZYK - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Allianz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Allianz Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 449,50€. Die Allianz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,67 %.
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Analysten und Kursziele für die Allianz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|440,00Euro
|+0,50 %
|-
|Barclays Capital
|351,00Euro
|-19,83 %
|-
|JEFFERIES
|420,00EUR
|-4,07 %
|03.10.2026
|JEFFERIES
|440,00EUR
|+0,50 %
|08.10.2026
|RBC
|450,00EUR
|+2,79 %
|21.10.2026
|BARCLAYS
|351,00EUR
|-19,83 %
|22.10.2026
|JPMORGAN
|460,00EUR
|+5,07 %
|22.10.2026
|BERENBERG
|684,00EUR
|+56,24 %
|23.10.2026
-0,27 %
+1,23 %
+2,94 %
+2,55 %
+23,71 %
+99,68 %
+116,63 %
+208,96 %
+322,20 %
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