Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Allianz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Allianz Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 449,50€. Die Allianz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,67 %.