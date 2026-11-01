Amazon Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Tada Images - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Amazon Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Amazon Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Amazon Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Amazon Aktie beträgt 406,87€. Die Amazon Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +69,28 %.
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Analysten und Kursziele für die Amazon Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|330,00US-Dollar
|+37,30 %
|-
|Goldman Sachs
|370,00US-Dollar
|+53,94 %
|-
|JEFFERIES
|330,00USD
|+37,30 %
|14.10.2026
|JEFFERIES
|445,00USD
|+85,15 %
|14.10.2026
|JEFFERIES
|650,00USD
|+170,44 %
|14.10.2026
|JEFFERIES
|875,00USD
|+264,05 %
|14.10.2026
|JEFFERIES
|330,00USD
|+37,30 %
|20.10.2026
|UBS
|348,00USD
|+44,79 %
|26.10.2026
|JEFFERIES
|330,00USD
|+37,30 %
|29.10.2026
|RBC
|330,00USD
|+37,30 %
|29.10.2026
|UBS
|348,00USD
|+44,79 %
|29.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|370,00USD
|+53,94 %
|30.10.2026
|JPMORGAN
|365,00USD
|+51,86 %
|30.10.2026
|RBC
|330,00USD
|+37,30 %
|30.10.2026
|UBS
|352,00USD
|+46,45 %
|30.10.2026
-1,41 %
-3,80 %
-2,78 %
-7,79 %
-3,87 %
+80,93 %
+42,99 %
+514,31 %
+3.433.471,43 %
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