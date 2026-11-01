ATOSS Software Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: ATOSS Software AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur ATOSS Software Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die ATOSS Software Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die ATOSS Software Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ATOSS Software Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ATOSS Software Aktie beträgt 117,00€. Die ATOSS Software Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,34 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die ATOSS Software Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|135,00Euro
|+43,46 %
|-
|UBS
|100,00EUR
|+6,27 %
|05.10.2026
|BERENBERG
|135,00EUR
|+43,46 %
|23.10.2026
|JEFFERIES
|115,00EUR
|+22,21 %
|23.10.2026
|UBS
|100,00EUR
|+6,27 %
|26.10.2026
+1,73 %
-1,98 %
+13,92 %
+8,66 %
-19,71 %
-5,90 %
-4,47 %
+551,79 %
+945,56 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte