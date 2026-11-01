Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Apple Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 322,85€. Die Apple Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,32 %.