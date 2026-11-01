Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Art World - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Apple Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 322,85€. Die Apple Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,32 %.
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Analysten und Kursziele für die Apple Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|360,00US-Dollar
|+4,46 %
|-
|JPMORGAN
|340,00USD
|-1,34 %
|04.10.2026
|UBS
|296,00USD
|-14,11 %
|05.10.2026
|JPMORGAN
|340,00USD
|-1,34 %
|11.10.2026
|JPMORGAN
|360,00USD
|+4,46 %
|12.10.2026
|JPMORGAN
|360,00USD
|+4,46 %
|13.10.2026
|JEFFERIES
|263,00USD
|-23,69 %
|18.10.2026
|JPMORGAN
|360,00USD
|+4,46 %
|18.10.2026
|UBS
|296,00USD
|-14,11 %
|19.10.2026
|UBS
|296,00USD
|-14,11 %
|20.10.2026
|JEFFERIES
|270,00USD
|-21,66 %
|25.10.2026
|JPMORGAN
|360,00USD
|+4,46 %
|25.10.2026
|UBS
|296,00USD
|-14,11 %
|28.10.2026
-1,23 %
+0,25 %
+4,24 %
+10,53 %
+24,49 %
+103,62 %
+131,51 %
+1.113,49 %
+12.256,76 %
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