AXA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur AXA Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die AXA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AXA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AXA Aktie beträgt 52,29€. Die AXA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,19 %.
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Analysten und Kursziele für die AXA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|53,00Euro
|+23,86 %
|-
|JPMorgan
|52,00Euro
|+21,52 %
|-
|JPMORGAN
|52,00EUR
|+21,52 %
|06.10.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+21,52 %
|22.10.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+21,52 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|52,00EUR
|+21,52 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|53,00EUR
|+23,86 %
|30.10.2026
-1,06 %
+1,74 %
-2,82 %
-5,10 %
+8,99 %
+55,63 %
+70,48 %
+106,43 %
+492,00 %
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