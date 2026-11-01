BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BASF Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 54,08€. Die BASF Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,47 %.
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Analysten und Kursziele für die BASF Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|61,00Euro
|+14,45 %
|-
|Bernstein
|61,00Euro
|+14,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|53,00EUR
|-0,56 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+14,45 %
|13.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+14,45 %
|19.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.10.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|-24,95 %
|28.10.2026
|JPMORGAN
|42,00EUR
|-21,20 %
|28.10.2026
|BERENBERG
|51,00EUR
|-4,32 %
|28.10.2026
|JEFFERIES
|44,00EUR
|-17,45 %
|28.10.2026
|UBS
|55,00EUR
|+3,19 %
|28.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|59,00EUR
|+10,69 %
|28.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+14,45 %
|28.10.2026
0,00 %
+1,93 %
+5,99 %
+5,02 %
+22,05 %
+27,82 %
-14,91 %
-33,62 %
+9.956,60 %
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