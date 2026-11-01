Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 56,86€. Die Bayer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,99 %.
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Analysten und Kursziele für die Bayer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|62,00EUR
|+23,21 %
|14.10.2026
|JPMORGAN
|61,00EUR
|+21,22 %
|16.10.2026
|JEFFERIES
|46,00EUR
|-8,59 %
|25.10.2026
|JPMORGAN
|61,00EUR
|+21,22 %
|25.10.2026
|JPMORGAN
|61,00EUR
|+21,22 %
|30.09.2026
|JEFFERIES
|46,00EUR
|-8,59 %
|30.10.2026
|JPMORGAN
|61,00EUR
|+21,22 %
|30.10.2026
+5,14 %
+14,10 %
+2,44 %
+5,43 %
+82,82 %
+24,23 %
+2,63 %
-43,77 %
+252,63 %
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