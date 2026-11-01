Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 56,86€. Die Bayer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,99 %.