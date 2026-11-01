Bechtle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bechtle Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Bechtle Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Bechtle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bechtle Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle Aktie beträgt 42,80€. Die Bechtle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,91 %.
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Analysten und Kursziele für die Bechtle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|49,00EUR
|+46,44 %
|-
|MPCM
|47,00EUR
|+40,47 %
|-
|BERENBERG
|40,00EUR
|+19,55 %
|01.10.2026
|BERENBERG
|40,00EUR
|+19,55 %
|09.10.2026
|JPMORGAN
|38,00EUR
|+13,57 %
|19.10.2026
-6,12 %
-4,45 %
-3,96 %
-9,32 %
-5,80 %
-19,43 %
-48,51 %
+109,09 %
+547,57 %
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